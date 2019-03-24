Как тебе такое, Илон Маск? Tesla признали «пирамидой»

Американский Value Investors Club опубликовал аналитический доклад о перспективах Tesla. Коротко прогноз звучит так: во втором квартале акции подешевеют до 200 долларов, после чего случится маржин-колл — кредиторы, выдавшие ссуды под залог этих бумаг, потребуют досрочного возврата денег. Инвесторы начнут массовый сброс акций, котировки рухнут до 50 долларов, и компания фактически обанкротится.

Схема Понци

Помимо прочего, доклад Value Investors Club (VIC) указывает на "самую большую слабость Tesla": по сути, предприятие работает по принципу "пирамиды".

"В действительности это модифицированная схема Понци, — утверждают аналитики VIC. — На протяжении всей своей истории Tesla финансировала свою деятельность, анонсируя новый продукт (родстер, затем модели S, X, 3, Semi, родстер 2, теперь и модель Y), а затем собирая предоплату, прежде чем приступить к производству. Компания тратит средства, полученные от предоплат, на эксплуатационные расходы и организацию выпуска новой модели".

А когда деньги заканчиваются, Маск объявляет об очередном продукте и собирает уже на него предоплату для финансирования производства предыдущих моделей. "С 2008 года 78 процентов денежного потока Tesla приходилось на депозиты клиентов, — подсчитали в Value Investors Club. — На самом деле заказчики автомобилей — просто кредиторы компании без гарантий, которые они получили бы, положив деньги на депозит в банк".

По оценкам VIC, первый квартал Tesla закончит с одним миллиардом долларов наличности, из которых 800 миллионов — депозиты клиентов.

"Во втором квартале компании, скорее всего, придется потратить эти средства на текущие расходы, чтобы избежать банкротства", — констатируют аналитики инвестиционного клуба.

Вывод о работе Tesla по принципу "пирамиды" подтверждается последними новостями: только на прошлой неделе компания объявила о начале приема предзаказов на новый кроссовер Model Y и грузовики Semi.

Первую партию новых грузовиков планируется выпустить в версии Founders Series ограниченным тиражом 1000 штук. При этом ни цена Founders Series, ни время начала поставок, ни точные характеристики машины не указываются. Известна только сумма предоплаты — 200 тысяч долларов за штуку.

При этом стандартные Semi будут стоит 150 тысяч (с дальностью поездки на одной зарядке 300 миль) и 180 тысяч (с зарядкой на 500 миль) долларов. Предоплата за эти грузовики назначена в 20 000 долларов. Но когда их можно будет получить — неизвестно.

Заказы падают

Как отмечают аналитики Value Investors Club, критическая зависимость Tesla от депозитов клиентов означает, что непрерывный поток новых заказов для компании — вопрос жизни и смерти. Между тем спрос на электромобили от Илона Маска снижается.

"У Tesla есть проблемы со спросом", — отмечает Гордон Джонсон из американской Vertical Group.

По его подсчетам, компания Маска продала в США 17 750 Model 3 в октябре, 18 650 — в ноябре и 25 250 в декабре, то есть до конца прошлого года наблюдался стабильный рост продаж.

Однако в новом году ситуация кардинально изменилась: в январе Tesla продала в США всего 6500 электромобилей Model 3, а в феврале и того меньше — 5750 штук. "Мы считаем, что в этом квартале Tesla потеряет от 500 до 600 миллионов долларов из-за слабого спроса и снижения цен", — отмечает Джонсон, констатируя, что "спрос сильно разочаровывает".

Другие эксперты также указывают, что спрос — основная проблема для Tesla. Аналитик Goldman Sachs Дэвид Тамберрино отмечает, что появление Model Y, как это ни парадоксально, может еще больше ослабить финансовое положение компании, поскольку новая машина начнет переманивать покупателей у Model 3.

По мнению Тамберрино, время безраздельного царствования Tesla на рынке закончилось — Jaguar, Audi, Nio и многие другие автопроизводители выводят на рынок все новые модели электромобилей. "Настоящая конкуренция начнется во второй половине этого года, — уверен аналитик. — И вот тогда Tesla действительно полетит вниз".

Впрочем, далеко не факт, что компания доживет хотя бы до осени. "Пороховая бочка грозит взорваться в любой момент: у Tesla могут закончиться наличные деньги уже в ближайшее время, кредиторы или акционеры способны вызвать банкротство производителя хоть завтра, — отмечается в аналитическом докладе Perseid Capital. — Или же Илон Маск действительно окажется гением, способным провести компанию через ад "творческого хаоса". Когда речь идет о Tesla, ни в чем нет никакой уверенности".

Момент истины

В минувший четверг Илон Маск обратился к персоналу Tesla с призывом поработать сверхурочно, чтобы выполнить план по доставке заказчикам 30 000 автомобилей до конца квартала.

"В течение последних десяти дней квартала, пожалуйста, примите во внимание, что ваш основной приоритет — помощь в доставке автомобилей, — говорится в электронном письме Маска, которое получили все сотрудники компании. — Время покажет, что это правильно, так как мы создали автомобили, а люди их купили, поэтому нам просто необходимо доставить машины новым владельцам!"

И Маск, и инвесторы, и рыночные аналитики прекрасно понимают, что невыполнение квартального плана по доставке автомобилей заказчикам окончательно подорвет доверие к Tesla. И тогда самые пессимистичные прогнозы очень быстро станут реальностью.