В России создан новый банк

В России зарегистрирована новая кредитная организация. Об этом уведомила пресс-служба ЦБ

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Базовая лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО «Банк 131», — говорится в сообщении.

Решение Банка России было принято 13 марта 2019 года, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган. МИФНС России № 18 по Республике Татарстан 21 марта 2019 года внесена в единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации банка (основной государственный регистрационный номер 1191690025746).