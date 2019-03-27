Мордашов интересуется покупкой доли в «Ленте»

"Севергрупп" Алексея Мордашова обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов "Лента", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 34,13% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%). Free float, по оценке компании, составляет 57,22%. По словам источника издания, близкого к одному из инвестиционных банков, в случае сделки миноритариям может быть объявлена оферта.

Как отмечают источники газеты, не получив долю в "Магните", "Севергрупп" начала присматриваться к другим активам в ритейле. По словам первого, предварительные обсуждения по "Ленте" шли еще в прошлом году, но ни к чему не привели — стороны не сошлись в цене. Знакомый Мордашова слышал, что предприниматель интересуется "Лентой", а также другим, менее крупным российским оператором гипермаркетов — группой "О'Кей" . Другой знакомый Мордашова предполагает, что один из возможных вариантов — синергия крупного федерального ритейлера и онлайн-продавца продуктов питания "Утконос", которым владеет "Севергрупп".

РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Ленты", представитель Мордашова отказался от комментариев.

Выручка "Ленты" по МСФО за 2018 год выросла на 13,2%, до 413,6 миллиарда рублей, чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 миллиарда рублей.