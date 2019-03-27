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Мордашов интересуется покупкой доли в «Ленте» 

Прайм + ещё 1 23 часа назад
Фото: РИА Новости
"Севергрупп" Алексея Мордашова обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов "Лента", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 34,13% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%). Free float, по оценке компании, составляет 57,22%. По словам источника издания, близкого к одному из инвестиционных банков, в случае сделки миноритариям может быть объявлена оферта.
В последние год-полтора Мордашов активно интересовался крупной офлайн-розницей, сообщили газете источники. По словам двух знакомых предпринимателя, среди активов, которые ранее интересовали владельца "Северстали", — "Магнит", основной акционер которого Сергей Галицкий в начале 2018 года продал почти весь свой пакет банку ВТБ.
Как отмечают источники газеты, не получив долю в "Магните", "Севергрупп" начала присматриваться к другим активам в ритейле. По словам первого, предварительные обсуждения по "Ленте" шли еще в прошлом году, но ни к чему не привели — стороны не сошлись в цене. Знакомый Мордашова слышал, что предприниматель интересуется "Лентой", а также другим, менее крупным российским оператором гипермаркетов — группой "О'Кей". Другой знакомый Мордашова предполагает, что один из возможных вариантов — синергия крупного федерального ритейлера и онлайн-продавца продуктов питания "Утконос", которым владеет "Севергрупп".
РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Ленты", представитель Мордашова отказался от комментариев.
Выручка "Ленты" по МСФО за 2018 год выросла на 13,2%, до 413,6 миллиарда рублей, чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 миллиарда рублей.
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Комментарии
Компании , Рынки , Сергей Галицкий , Алексей Мордашов , Банк ВТБ , "Магнит" , О'Кей , Северсталь , Европейский банк реконструкции и развития , Ведомости , РИА Новости
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