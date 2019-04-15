В России в сентябре начнется кампания по популяризации бизнеса

Российская информационная кампания, направленная на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, начнется в сентябре. Об этом сообщил в понедельник президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на заседании ее попечительского совета.

"Федеральная информационная кампания включает популяризацию предпринимательства прежде всего на центральном телевидении и в сети Интернет через SMM-продвижение положительного образа предпринимательской деятельности в России.

Предполагается, что массовая кампания начнется с сентября, потому что июль и август не самое лучшее время для массовой рекламы", — сказал он.

Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" входит в структуру нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Его реализацию курирует "Опора России", а не органы исполнительной власти, в отличии от других федеральных проектов.