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В России в сентябре начнется кампания по популяризации бизнеса 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская информационная кампания, направленная на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, начнется в сентябре. Об этом сообщил в понедельник президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на заседании ее попечительского совета.
"Федеральная информационная кампания включает популяризацию предпринимательства прежде всего на центральном телевидении и в сети Интернет через SMM-продвижение положительного образа предпринимательской деятельности в России.
Предполагается, что массовая кампания начнется с сентября, потому что июль и август не самое лучшее время для массовой рекламы", — сказал он.
Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" входит в структуру нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Его реализацию курирует "Опора России", а не органы исполнительной власти, в отличии от других федеральных проектов.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Владимир Путин , Минэкономразвития
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