Сбербанк не планирует списывать задолженность Utair 

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UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций

Греф раскритиковал предложение ФАС по обнулению комиссии за снятие наличных

"Лукойл" с 8 по 12 апреля выкупил свои акции и расписки на 2,48 млрд рублей и $63,9 млн