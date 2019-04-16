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Сбербанк не планирует списывать задолженность Utair 

ТАСС + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк не планирует списывать задолженность авиакомпании Utair, так как она "хорошо обеспечена", сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
Ранее газета "Ведомости" написала, что Utair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката — по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
"Я не знаю, что планирует Utair — мы не планируем списание задолженности, потому что у нас задолженность хорошо обеспечена, мы не переживаем", — сказал Греф.
ТАСС: последние новости
UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций Греф раскритиковал предложение ФАС по обнулению комиссии за снятие наличных "Лукойл" с 8 по 12 апреля выкупил свои акции и расписки на 2,48 млрд рублей и $63,9 млн
Компании , Недвижимость , Рынки , Экономика , Герман Греф , Сбербанк России , ЮТэйр , Ведомости
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