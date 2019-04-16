Сбербанк не планирует списывать задолженность Utair 

Сбербанк не планирует списывать задолженность авиакомпании Utair, так как она "хорошо обеспечена", сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
Ранее газета "Ведомости" написала, что Utair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката — по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
"Я не знаю, что планирует Utair — мы не планируем списание задолженности, потому что у нас задолженность хорошо обеспечена, мы не переживаем", — сказал Греф.