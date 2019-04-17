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Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олег Дерипаска готов отказаться от контроля над "Группой ГАЗ" для снятия с нее американских санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление бизнесмена.
В ответ на вопрос агентства о том, готов ли он отказаться от контроля в "Группе ГАЗ", Дерипаска сказал: "Да, как это было сделано с En+". При этом он добавил, что минфин США на соответствующее предложение не отвечает. По словам бизнесмена, большое количество иностранных поставщиков прекратили работу с "Группой ГАЗ" из-за риска вторичных санкций. Из-за этого компания уже теряет долю рынка, отдавая ее своим конкурентам, и находится под давлением со стороны банков.
Дерипаска отметил, что если санкции США с компании не будут сняты, то у группы ГАЗ "нет шансов выжить", то есть компании угрожает банкротство. Бизнесмен добавил, что завод не сможет нормально работать даже в том случае, если отсрочка по санкциям будет продлена — у него, как сказал Дерипаска, нет возможностей для развития и запуска в производство новых моделей.
В интервью агентству Блумберг Дерипаска также заявил о возможности национализации компании, если с нее не будут сняты санкции США.
"Компания может стать банкротом и может быть национализирована", — сказал бизнесмен, добавив, что даже если компания будет передана под государственный контроль, тысячи работников, скорее всего, потеряют работу.
Концерн Volkswagen вел переговоры о покупке группы ГАЗ, но в марте глава Volkswagen в России Маркус Озегович заявил РИА Новости, что покупка доли в группе сейчас невозможна для Volkswagen из-за санкций. Переговоры об этом приостановлены, равно как и переговоры о поставках дизельных двигателей Volkswagen для "Газелей".
В начале марта минфин США в очередной раз продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Группы ГАЗ", а также контрактами с этой компанией, — до 6 июля.
США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке. Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались.
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Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Олег Дерипаска , Маркус Озегович , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , VolksWagen , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Минфин , Русал , РИА Новости , Bloomberg , Reuters
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