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Медведев предупредил нефтяников 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ситуацию с ценами на бензин и другие виды топлива удалось нормализовать благодаря вмешательству властей и лично президента, рассказал в ходе выступления в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев, которого цитирует РИА Новости.
«Ситуация в прошлом году вышла из-под контроля. Это плохо. Пришлось в нее вмешиваться. И президенту, и, по его поручению, правительству. Установить целый ряд правил и даже, что называется, погрозить пальцем компаниям, которые производят нефтепродукты, под страхом введения так называемых заградительных экспортных пошлин», — отметил Медведев.
По его словам, сейчас ситуация стабильна и находится под контролем. Этому способствует заключенное в апреле между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на нефтепродукты. Согласно ему, стоимость бензина и других видов топлива может повышаться не больше, чем на размер инфляции. Документ продлевает до июля действие аналогичного соглашения, достигнутого прошлой осенью.
«Надеюсь, что все останется именно в тех решениях, которые мы приняли», — отметил глава правительства. По его словам, наблюдавшийся в начале года рост цен на нефтепродукты на 1,5 процента был связан с повышением НДС с 18 до 20 процентов, а не с ситуацией на внутреннем рынке, как в прошлом году.
В ближайшем будущем, по словам Медведева, правительство представит окончательные механизмы и меры, которые позволят стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе. Главная из них — обратный акциз с демпфирующей надбавкой, которая должна компенсировать нефтяникам разницу между ценами на нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынках. Ранее глава департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов оценил потери бюджета от повышения демпфирующей надбавки в 60-200 миллиардов рублей в год в зависимости от текущих цен на нефть.
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Компании , Рынки , Дмитрий Медведев , Алексей Сазанов , Госдума , Минфин , РИА Новости
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