Медведев предупредил нефтяников

Ситуацию с ценами на бензин и другие виды топлива удалось нормализовать благодаря вмешательству властей и лично президента, рассказал в ходе выступления в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев , которого цитирует РИА Новости.

«Ситуация в прошлом году вышла из-под контроля. Это плохо. Пришлось в нее вмешиваться. И президенту, и, по его поручению, правительству. Установить целый ряд правил и даже, что называется, погрозить пальцем компаниям, которые производят нефтепродукты, под страхом введения так называемых заградительных экспортных пошлин», — отметил Медведев.

По его словам, сейчас ситуация стабильна и находится под контролем. Этому способствует заключенное в апреле между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на нефтепродукты. Согласно ему, стоимость бензина и других видов топлива может повышаться не больше, чем на размер инфляции. Документ продлевает до июля действие аналогичного соглашения, достигнутого прошлой осенью.

«Надеюсь, что все останется именно в тех решениях, которые мы приняли», — отметил глава правительства. По его словам, наблюдавшийся в начале года рост цен на нефтепродукты на 1,5 процента был связан с повышением НДС с 18 до 20 процентов, а не с ситуацией на внутреннем рынке, как в прошлом году.