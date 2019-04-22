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Выручка китайской Huawei в I квартале выросла почти на 40% 

Прайм 49 минут назад
Фото: Reuters
Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei в первом квартале 2019 года выросла на 39% — до 179,7 миллиарда юаней (26,81 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.
Рентабельность по чистой прибыли за указанный период составила примерно 8%, что немного выше, чем за январь-март 2018 года. При этом Huawei не раскрыла данных по чистой прибыли за минувший квартал.
Huawei отмечает, что 2019 год будет годом развития сетей 5G, что означает большие возможности для компании.
"К концу марта 2019 года Huawei подписала 40 коммерческих контрактов на сети 5G с ведущими мировыми операторами и поставила более 70 тысяч базовых станций 5G на рынки по всему миру", — отмечает компания.
В прошлом году китайская компания оказалась в центе скандала. В Канаде по запросу США была задержана финдиректор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В то же время США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.
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