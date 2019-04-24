Ford вложил полмиллиарда долларов в «ночной кошмар» Илона Маска

Американская компания Ford решила вложить 500 миллионов долларов в стартап по производству электрокаров Rivian Automotive LLC. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Компании намерены вместе работать над созданием «совершенно нового» электромобиля. Ford не приводит дополнительную информацию, однако известно, что электрокар будет на «скейтборд-платформе», разработанной Rivian. Речь идет о шасси особой конструкции со встроенными электродвигателями и иными компонентами, приводящими автомобиль в движение.

Компания Rivian Automotive базируется в Плимуте, штат Мичиган. Она основана предпринимателем Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. Компания уже выпустила две модели электромобилей — пикап R1T на пять человек и внедорожник R1S на семь человек. К 2022 году она планирует нарастить продажи до 2,8 миллиарда долларов.

Компанию называют потенциальным конкурентом компании Tesla, которая пока остается наиболее известным производителем электрокаров в мире. Так, издание Forbes назвало Rivian Automotive «ночным кошмаром» основателя Tesla Илона Маска.