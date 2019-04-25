Стоимость Microsoft на торгах впервые достигла в 1 трлн долларов

Акции Microsoft Corporation резко подорожали в четверг, а в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превысила 1 трлн долларов.

К 17.05 (мск) цена бумаг Microsoft поднилась на 4,1%, до 130,08 долларов за акцию. Для того, чтобы рыночная стоимость компании была выше 1 трлн долларов, акции должны быть дороже 130,5 долларов, в начале торгов котировки достигали 131,37 долларов, сообщает «Интерфакс».

Рост котировок Microsoft связан с сильной квартальной отчетностью. Так, чистая прибыль по итогам квартала (завершился 31 марта), увеличилась на 19%, до 8,8 млрд долларов. А прибыль в расчете на акцию составила 1,14 долларов, против 0,95 долларов в 2018 году. Повысилась и квартальная выручка Microsoft на 14%, теперь она составляет 30,6 млрд долларов.