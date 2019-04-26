Маск в ужасе: Tesla отчиталась о рекордных убытках

Несмотря на то, что Илон Маск давно обещает, что Tesla вот-вот станет прибыльной, последний квартальный отчет доказывает, что это пока только мечты: компания-производитель электромобилей отчиталась об убытках в размере $702 миллиона. По оценкам экспертов, выйти в плюс во втором квартале у Маска тоже вряд ли получится.

Tesla продолжает испытывать трудности с ростом производства и продажами своих электромобилей. Согласно опубликованному финансовому отчету за первый квартал 2019 года, компания Илона Маска понесла убытки в размере $702 млн Финансовый директор Tesla Закари Киркхорн назвал этот отчетный период «одним из самых сложных кварталов» в истории Tesla.

Одной из причин плохих финансовых показателей компании стало снижение продаж. По словам генерального директора Tesla Илона Маска, во всем виноваты сезонные предпочтения.

«Люди не любят покупать машины зимой», — заявил миллиардер.

Эти новости стали неприятными для инвесторов компании, особенно учитывая тот факт, что в заключительном квартале прошлого года Tesla смогла выйти в плюс. Не далее, как в январе 2019 года Маск обещал, что Tesla вновь станет прибыльной, начиная с первого квартала текущего года, и заявил о том, что он «оптимистично настроен». Тем не менее, одного настроения для осуществления задумки миллиардеру не хватило.

В марте 2019 года Маск предупредил, что прибыли в первом квартале ждать не стоит.

«Учитывая, что в первом квартале много всего произошло, мы берем много разовых платежей и есть много проблем с доставкой автомобилей в Китай и Европу, мы не ожидаем, что первый квартал будет прибыльным. Но рассчитываем на прибыль во втором квартале», — сообщил Маск на встрече с журналистами.

Тогда же инженер заявил о планах закрыть все розничные магазины Tesla, переведя торговлю в интернет, чтобы сократить расходы.

Однако теперь даже прогнозы на второй квартал выглядят не очень радужно — согласно планам Tesla, компания снова выйдет на прибыль лишь в третьем квартале 2019 года.

Напомним, убытки Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн).

«Все ждали от Tesla убытки в первом квартале, но никто не ожидал, что они будут настолько большими», — заявил издатель портала Autotrader Карл Брауэр. По его мнению, нет ни одного существенного фактора, который мог бы привести к таким потерям — убытки Tesla вытекают из комбинации многих маленьких факторов.

По словам исполнительного директора по анализу индустрии автопортала Edmunds Джессики Калдвелл, создается ощущение, что бренд Илона Маска «выдыхается». Калдвелл отметила, что в первом квартале 2019 года большая часть электрокаров была отправлена за рубеж, что означает снижение спроса на них в Соединенных Штатах.

«Tesla значительно хуже ожиданий отчиталась о финансовых результатах первого квартала. Ее выручка составила $4,5 млрд, а убыток достиг $702 млн В целом слабые результаты не удивили инвесторов, поскольку в конце квартала Tesla сообщила сокращении поставок автомобилей на рекордные 31% по сравнению с результатом четвертого квартала. В особенности это касается автомобилей Model S и Model X: их поставки упали на 45%, до 12,1 тыс., год к году, что стало худшим результатом с 2015 года», — рассказал «Газете.Ru» Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс».

Вместе с тем компания сохранила в силе план на год вывести на рынок 400 тыс. автомобилей, хотя на текущий момент у Tesla серьезные проблемы с логистикой. Gigafactory в Неваде не достроена, поэтому не позволяет покрыть весь спрос, а строительство аналогичного объекта в Шанхае только началось, говорит Меркулов.

По той же причине ухудшились условия логистики: Tesla не хватает глобального охвата и налаженной дистрибьюции в Европе и Китае.

Сохранилась и проблема ликвидности. Из-за высоких расходов и долга Tesla «сожгла» порядка $900 млн, основной причиной этого оказалась несвоевременная выплата по облигациям. На текущий момент ситуация для Tesla выглядит так же, как и год назад, когда она столкнулась с производственными проблемами. Илону Маску снова предстоит сотворить чудо, чтобы достичь своего целевого показателя и поставить на рынок 400 тыс. автомобилей. С учетом проблем с ликвидностью текущая целевая цена акции компании — $228.

«Однако на недавно состоявшейся закрытой конференции для инвесторов глава Tesla Илон Маск заявил, что в 2020 году компания представит роботакси своей модели. Правда, при нынешнем уровне развития технологий реализация этого проекта в столь краткие сроки представляется затруднительной, но Маск не раз доказывал публике, что способен удивлять. Даже в случае частичного успеха этого начинания целевая цена акции Tesla может повыситься на $100–150», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

В начале апреля состояние Илона Маска уменьшилось на $1,1 млрд в течение двух минут из-за резкого падения стоимости акций Tesla — цена упала сразу на 11%. Причиной этому стал отчет компании о рекордном снижении продаж. Компания продала 63 тыс. автомобилей, что на 31% меньше показателей предыдущего квартала (свыше 90 тыс. машин).

Самого Маска это не очень расстроило — в своем Twitter-аккаунте он пожелал всем быть позитивными и пообещал не унывать, выложив жизнеутверждающий мем с подписью «победи свои страхи и никогда не сдавайся».

Впрочем, на финансовое положение Tesla влияют не только низкие продажи, но и поведение генерального директора. На текущий момент Маск находится в состоянии войны с Федеральной торговой комиссии (SEC) США, которая обвиняет его в нарушении досудебного соглашения и грозит новыми санкциями. Прошлый конфликт SEC стоил Маску поста председателя совета директоров, но пока ему удается сохранить за собой должность генерального директора Tesla.