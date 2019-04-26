Российские миллиардеры тратят деньги на участие в крупных кинопроектах, покупают древние замки и многофункциональные яхты, которые к тому же можно использовать как ледоколы, а порой тратятся на гриб ценой почти в сто тысяч долларов.
Эти и другие необычные приобретения описал Forbes в своем рейтинге десяти "самых экстравагантных инвестиций и роскошных покупок" богатейших россиян.
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов. Лисина заинтересовало это имение не роскошью, а охотничьими угодьями, пишет издание.
Второе место в рейтинге занял член совета директоров "НОВАТЭКа" и "Сибура" Геннадий Тимченко, который владеет виноградниками на 47 гектарах под Геленджиком. Стоимость винодельни оценивается максимум в 170 миллионов рублей, писали ранее "Ведомости".
На третьем месте оказался президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин. В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину. Стоимость трюфеля — 95 тысяч долларов. Съел ли его Потанин, не сообщается.
В рейтинг также попали Роман Абрамович, который вложил солидную сумму в недвижимость на Манхэттене, глава "Реновы" Виктор Вексельберг, коллекционирующий ювелирные работы Фаберже, и председатель футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, купившей дочери два острова в Ионическом море.
Также необычными покупками отметились совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, владеющий устрично-мидиевой фермой под Геленджиком, совладелец Тинькофф Банка Олег Тиньков, заказавший себе частную яхту-ледокол, и владелец производителя водки S. P. I. Group Юрий Шефлер, купивший винокурню на северо-западе Испании.
Наконец, на десятой строчке — владелец холдинга Finstar Олег Бойко, вложившийся в съемку сиквела "Города грехов". Инвестиция миллиардера не окупилась.