Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Российские миллиардеры тратят деньги на участие в крупных кинопроектах, покупают древние замки и многофункциональные яхты, которые к тому же можно использовать как ледоколы, а порой тратятся на гриб ценой почти в сто тысяч долларов.

Эти и другие необычные приобретения описал Forbes в своем рейтинге десяти "самых экстравагантных инвестиций и роскошных покупок" богатейших россиян.

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин : он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов. Лисина заинтересовало это имение не роскошью, а охотничьими угодьями, пишет издание.

"Сибура" Второе место в рейтинге занял член совета директоров "НОВАТЭКа" Геннадий Тимченко , который владеет виноградниками на 47 гектарах под Геленджиком. Стоимость винодельни оценивается максимум в 170 миллионов рублей, писали ранее "Ведомости".

На третьем месте оказался президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин . В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину. Стоимость трюфеля — 95 тысяч долларов. Съел ли его Потанин, не сообщается.