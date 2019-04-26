Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено

Техническое решение по возобновлению транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» найдено, сообщил гендиректор «Укртранснафта» Николай Гавриленко. По его словам, прокачка через Украину в сторону НПЗ Чехии и Словакии может восстановиться к концу первой декады мая.

«Думаю, к концу первой декады мая выйдем на стабильную работу», — приводит его слова РИА Новости.

Гавриленко отметил, что, как минимум, в этот период заработает самая южная ветка «Дружбы» по прокачке нефти Urals по территории Украины для НПЗ в Чехии и Словакии.