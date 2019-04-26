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Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Техническое решение по возобновлению транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» найдено, сообщил гендиректор «Укртранснафта» Николай Гавриленко. По его словам, прокачка через Украину в сторону НПЗ Чехии и Словакии может восстановиться к концу первой декады мая.
«Думаю, к концу первой декады мая выйдем на стабильную работу», — приводит его слова РИА Новости.
Гавриленко отметил, что, как минимум, в этот период заработает самая южная ветка «Дружбы» по прокачке нефти Urals по территории Украины для НПЗ в Чехии и Словакии.
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Компании , Рынки , Экономика , РИА Новости
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