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Еще одна страна приостановила поставки российской нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL приостановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
«MOL постоянно контролирует качество сырья, поступающего по трубопроводу «Дружба», и не позволяет не соответствующей стандарту сырой нефти поступать в Венгрию. До настоящего времени качество сырой нефти, поступающей по трубопроводу, соответствовало нормативным требованиям, однако мы решили временно приостановить приемку сырой нефти. Загрязненная сырая нефть не может поступить на наш перерабатывающий завод», — передает сообщение MOL ТАСС.
Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. После этого Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть и транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен.
Позже «Транснефть» заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.
Ранее газета ВЗГЛЯД, разбираясь в причинах произошедшего, писала, что данная ситуация грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию страны в области нефтедобычи.
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Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Транснефть , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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