Россиян предупредили о массовом закрытии магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли выступили с критикой подготовленного Минфином проекта поправок в Налоговый кодекс. По их словам, в результате небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представители бизнеса направили обращение первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову , в котором предупреждают, что в результате нововведений большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться.

Законопроект лишает продавцов товаров, которые подлежат маркировке, права использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю». При переходе с патента на УСН индивидуальные предприниматели потеряют от 23 до 109 процентов прибыли в зависимости от товарооборота.

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды и так далее), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — указано в письме Силуанову.

По мнению «Опоры России», новая норма приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей. Маркировать в России уже начали или начнут в ближайшее время шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачную продукцию, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.