Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию

Повторный визит бизнес-тренера Тони Роббинса в Россию решили отменить. Об этом сообщил ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов в колонке для Forbes.

Выступление планировалось провести на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что на него уже продали около десяти тысяч билетов. Несмотря на это, от повторного приезда бизнес-тренера решили отказаться, так как оно может «вызвать еще большую эмоциональную реакцию огромного количества людей», чем первое, добавил Аветов.

«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.

Аветов объяснил сложившуюся ситуацию «культурным различием», разным подходом к жизни в двух странах, а также отметил, что Тони Роббинс, возможно, больше никогда не приедет в Россию.

Первый семинар Тони Роббинса в России, прошедший в 2018 году, вызвал широкий общественный резонанс. Его посетили более 20 тысяч человек, а цены на билеты достигали 500 тысяч рублей. Некоторые посетители остались недовольны организацией и содержанием выступления.