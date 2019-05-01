Продажи iPhone рухнули на 17%

корпорации Apple проинформировали об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, это первый случай за более чем два года, когда ключевые показатели падают два раза подряд. Это происходит на фоне слабых продаж iPhone, в том числе в Китае. Однако результаты компании оказались лучше ожиданий экспертов.

Уточняется, что прибыль за первые три месяца 2019 года сократилась на 16% до $11, 56 млрд, а выручка — на 5% до $58,02 млрд

Ранее NYT обвинила Apple в стремлении к монополии в области приложений.