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Продажи iPhone рухнули на 17% 

Газета.Ru + ещё 11 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В корпорации Apple проинформировали об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечается, это первый случай за более чем два года, когда ключевые показатели падают два раза подряд. Это происходит на фоне слабых продаж iPhone, в том числе в Китае. Однако результаты компании оказались лучше ожиданий экспертов.
Уточняется, что прибыль за первые три месяца 2019 года сократилась на 16% до $11, 56 млрд, а выручка — на 5% до $58,02 млрд
Ранее NYT обвинила Apple в стремлении к монополии в области приложений.
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Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Apple
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