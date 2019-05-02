Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

Сделка немецкого концерна BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана по слиянию их нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — закрыта 1 мая, говорится в сообщении компаний.

Слияние одобрили все регуляторы и акционеры, отметил председатель совета директоров и глава новой компании Марио Мерен, слова которого приводятся в сообщении.

Объединенная компания обладает активами в Европе, России, Латинской Америке и Африке. Совокупная добыча составляет 590 тыс. баррелей в сутки, совместные запасы углеводородов оцениваются в 2,4 млрд баррелей, что делает Wintershall Dea крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе.