Виноваты санкции: Morgan Stanley уходит из России

В Morgan Stanley решили реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии, прекращения банковских операций и перевода бизнеса в новую компанию, на которую не распространяются требования о лицензировании. Компания будет оказывать консалтинговые услуги в сфере инвестиций и недвижимости.

В опубликованном банком документе отмечается, что санкции, введенные против России в 2014 году, затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Также в банке отметили, что российские законы, регулирующие ведение бизнеса, могут быстро изменяться, также существует возможность их «неоднозначной интерпретации». Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности банка может оказаться значительным, подчеркнули в Morgan Stanley.

Morgan Stanley получил лицензию на банковскую деятельность в России в 2005 году. Тогда же у компании появились лицензии на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК, до последнего времени банк занимался в России конверсионными операциями, операциями на денежном рынке, с ценными бумагами, предоставлял клиентам инвестиционно-финансовые услуги (слияния и поглощения, первичное размещение акций и другие).

О планах Morgan Stanley сократить присутствие в России СМИ писали в декабре 2018 года. Сообщалось, что компания планирует перевести часть своих сотрудников из Москвы в Лондон.