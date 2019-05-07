Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.11
$
65.22
73.00
73.24
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.90
73.35
Индексы и котировки Brent
70.66
+0.08 Золото
1282.58
+0.05 РТС
1246.06
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.1205
–0.0052
22.04
1.1257
03.05
23.04
11.04

Виноваты санкции: Morgan Stanley уходит из России 

Рамблер + ещё 24 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский банк Morgan Stanley в первом квартале 2020 года подаст в Центробанк заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом сообщается в годовом отчете банка.
В Morgan Stanley решили реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии, прекращения банковских операций и перевода бизнеса в новую компанию, на которую не распространяются требования о лицензировании. Компания будет оказывать консалтинговые услуги в сфере инвестиций и недвижимости.
В опубликованном банком документе отмечается, что санкции, введенные против России в 2014 году, затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Также в банке отметили, что российские законы, регулирующие ведение бизнеса, могут быстро изменяться, также существует возможность их «неоднозначной интерпретации». Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности банка может оказаться значительным, подчеркнули в Morgan Stanley.
Morgan Stanley получил лицензию на банковскую деятельность в России в 2005 году. Тогда же у компании появились лицензии на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. Как отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК, до последнего времени банк занимался в России конверсионными операциями, операциями на денежном рынке, с ценными бумагами, предоставлял клиентам инвестиционно-финансовые услуги (слияния и поглощения, первичное размещение акций и другие).
О планах Morgan Stanley сократить присутствие в России СМИ писали в декабре 2018 года. Сообщалось, что компания планирует перевести часть своих сотрудников из Москвы в Лондон.
Комментарии37
Компании , Личный счет , Григорий Березкин , Морган Стэнли Банк , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По делу о «грязной» российской нефти прошли задержания1
Вражда с Россией: сколько потеряла Украина
Страны Балтии начали борьбу против электричества из РФ
В России утверждены два новых ГОСТа
Нечего ловить: почему Morgan Stanley уходит из России3
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение