Нечего ловить: почему Morgan Stanley уходит из России

Группа Morgan Stanley намерена свернуть деятельность подразделения в России. В планах — закрытие банка, аннулирование лицензии и сохранение бизнеса в РФ только в сфере консалтинговых услуг. Причиной такого решения в банке назвали снижение активности клиентов, в том числе на фоне санкций.

Morgan Stanley намерена прекратить банковскую деятельность в России. Соответствующее заявление в Центробанк группа намерена подать в первом квартале будущего года.

Морган Стэнли банк » сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии и ликвидирует эти бизнес-подразделения, говорится в отчете российской «дочки» группы за 2018 год.

Оставшуюся часть бизнеса планируется перевести в отдельную компанию, которая не подпадает под требования о лицензировании и будет оказывать консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

О намерении Morgan Stanley свернуть бизнес в России стало известно еще в декабре 2018 года. Тогда сообщалось, что Morgan Stanley переведет валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями в России в свой офис в Лондоне, при этом банк продолжит работать в обычном режиме. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что банк планирует закрыть отделы по торговле акциями и валютой. Тогда отмечалось, что банк продолжит работать в России в сфере корпоративных финансов, а также на рынке слияний и поглощений.

В банке реструктуризацию называют обоснованной.

Решение уйти из России продиктовано практическими соображениями: активность клиентов снижается, на перспективы развития влияют много факторов и не последнюю роль в этом сыграли санкции в отношении РФ.

Morgan Stanley — американский финансовый гигант, владеющий крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Помимо брокерского, основные направления его деятельности — операции на денежном, валютном и долговом рынках, инвестиционно-банковские услуги клиентам, управление активами. При этом банк не входит в систему страхования вкладов и не привлекает средств физических лиц.

Представительство Morgan Stanley в России появилось в 1994 году. Полноценная российская «дочка» Morgan Stanley Group — ООО «Морган Стэнли Банк» получила лицензии на банковскую, дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность в 2005 году.

Morgan Stanley стал очередным западным банком, который постепенно уходит из России. Исход международных финансовых учреждений из России начался после введения санкций в отношении РФ в 2014 году. В 2015 году Royal Bank of Scotland, специализировавшийся на обслуживании крупных корпоративных клиентов, заявил о том, что намерен уйти из России. Следом закрыл свой инвестбанковский бизнес Deutsche Bank . В 2016 году работы у в России свернул Barclays. Тогда же прекратил обслуживание российских счетов состоятельных клиентов Credit Suisse. Позже банк также сократил число сотрудников в российских подразделениях.

В прошлом году источники Forbes говорили о том, что к возможным сокращениям готовится российское отделение Bank Of America Merrill Lynch , так как часть сервисов могут передать лондонскому офису.

На работу международных финансистов повлияли и мировой финансовый кризис 2008 года, и усиливающееся санкционное давление на Россию и постоянно анонсируемые новые санкции. В 2014 году на бизнес инвестбанков серьезно влияние оказали секторальные санкции из-за Крыма и ситуации на Юго-Востоке Украины, так как они отрезали крупным российским корпорациям доступ к фондированию за рубежом. Позже принятый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» запретил компаниям и физическим лицам из США участвовать в размещениях эмитентов, попавших в санкционный список.

Теперь российской финансовой системе грозит новая беда — США грозят отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT в рамках новой серии санкций.

Из-за санкций в прошлом году в России был отмечен рекордный отток иностранных инвестиций. Так, прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд до $15,9 млрд, обнародовал недавно данные Банк России. Это минимальное значение с 1997 года, когда ЦБ стал публиковать такую статистику.

Свою лепту в ухудшение условий для бизнеса в РФ вносят не только санкции. Так, по свидетельству представителей деловых кругов, на инвестиционный климат в стране оказало влияние так называемое дело Калви.

Напомним, основатель фонда Baring Vostok, американский инвестор Майкл Калви обвиняется в хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Калви отрицает свою вину, В настоящее время он находится под домашним арестом до 14 июля.

За этой историей следят все иностранные инвесторы. Многие эксперты предупреждают о негативном влиянии этой истории на инвестклимат в стране.