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IPO по верху: HeadHunter готовится к оценке почти в $700 млн на Nasdaq 

Forbes.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: ТАСС
Компания онлайн-рекрутинга HeadHunter Group PLC разместит ценные бумаги ADR на бирже NASDAQ по верхней ценовой границе — $13,5 за расписку. Торги планируется начать 9 мая, тикер — HHR, говорится в сообщении компании.
HeadHunter планирует разместить 16,3 млн ADR, каждая расписка соответствует одной обычной акции. Таким образом, при продаже по цене размещения компания привлечет $220 млн На биржу планируется выпустить 32% всех бумаг. Таким образом на старте торгов стоимость HeadHunter составит $688 млн Источник, близкий к организаторам IPO, сообщил Forbes, что акции привлекли «невероятно высокий спрос со стороны американских инвесторов»: спрос более чем в десять раз превысил предложение.
Основным акционером HeadHunter выступает инвестфонд «Эльбрус Кэпитал» (ему через Highworld Investments Ltd. принадлежит около 60%) и подразделение американского инвестбанка Goldman Sachs — ELQ Investors VIII Limited. Они и будут продавать бумаги в рамках размещения. До февраля 2016 года владельцем HeadHunter была Mail.ru Group, которая продала актив его нынешним владельцам за 10 млрд рублей.
9% от привлеченной суммы получит бывший член совета директоров Mail.ru Group, владелец ЮТВ Иван Таврин — акционеры HeadHunter обязались выплачивать ему 9% от любых доходов компании в обмен на отказ от преимущественного права выкупа рекрутера.
Выручка компании в 2018 году составила 6,12 млрд рублей (выросла на 29% по сравнению с 2017 годом), чистая прибыль — 1,03 млрд рублей (выросла за год более чем вдвое). При этом чистый долг компании в 2018 году был на уровне 3,58 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше, чем по итогам 2017 года. У компании было 253 000 клиентов на конец 2018 года, на HeadHunter размещено 559 000 объявлений о работе, а среднее количество уникальных посетителей сайта hh.ru в 2018 году составило 20 млн человек.
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Комментарии
Компании , Рынки , Иван Таврин , Mail.ru Group , Forbes
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