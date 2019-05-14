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Акции Газпрома достигли исторического максимума 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Акции Газпрома установили новый исторический максимум при торгах на Московской бирже.
Цена за одну акцию достигла 178,9 рубля, прибавив 9,8%, передает ТАСС.
Отмечается, что рост произошел после того, как Газпром объявил об установлении нового размера дивидендов за 2018 год. Согласно информации на сайте компании, правление Газпрома предложило выплатить дивиденды в размере 393,2 млрд рублей или 16,61 рублей на одну акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года.
В апреле сообщалось, что чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности в 2018 году составила 1,46 трлн рублей, что в два раза больше по сравнению с 2017 годом.
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Компании , Рынки , Газпром , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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