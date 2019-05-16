Россия в марте сократила вложения в американские госбумаги почти на $800 млн

Россия в марте 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $14,507 млрд до $13,716 млрд, следует из опубликованных в среду материалов Минфина США

При этом на долю долгосрочных облигаций пришлось $8,213 млрд, краткосрочных — $5,503 млрд

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд

Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай с $1,12 трлн и Япония с $1,07 трлн.