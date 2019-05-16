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Россия в марте сократила вложения в американские госбумаги почти на $800 млн 

ТАСС + ещё 5 15 часов назад
Фото: © AP Photo/J. David Ake
Россия в марте 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $14,507 млрд до $13,716 млрд, следует из опубликованных в среду материалов Минфина США.
При этом на долю долгосрочных облигаций пришлось $8,213 млрд, краткосрочных — $5,503 млрд
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд
Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай с $1,12 трлн и Япония с $1,07 трлн.
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Компании , Личный счет , Казначейство США
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