Черный список: почему Трамп запретил Huawei

Американское министерство торговли внесет Huawei в свой черный список, что создаст трудности китайскому вендору при продаже своих продуктов на территории США. Руководство Huawei назвало такой ход «необоснованным» и выразило уверенность, что ограничения и санкции никак не помогут США «обрести безопасность и стать сильнее».

Министерство торговли США объявило о внесении Huawei Technologies Co Ltd и 70 связанных с ней компаний в свой черный список. Это создаст китайскому вендору сразу несколько проблем — он не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в США.

Приказ вступит в силу в течение нескольких дней.

Ранее сенатор-республиканец Бен Сасс заявил о том, что цепочка поставок Huawei зависит от контрактов с американскими компаниями, и призвал министерство торговли придумать, как «эффективно устранить нашего противника».

Министр торговли Уилбур Росс заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал это решение, которое, по его словам, «не даст иностранным компаниям пользоваться американскими технологиями, ставя под угрозу национальную безопасность или международные интересы Америки».

Накануне заявления от минторга стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу вопросы национальной безопасности.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент подписал указ под названием «Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг».

Она пояснила, что данный документ устанавливает режим «национального чрезвычайного положения» в отношении угроз США в области IT-технологий.

Сандерс подчеркнула, что новый закон призван защитить Соединенные Штаты от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.

В прошлом году американским спецслужбам запретили пользоваться оборудованием Huawei, так как продукты китайского вендора якобы могут навредить нацбезопасности страны. После этого администрация Трампа рекомендовала и другим странам последовать их примеру и отказаться от Huawei. Известно, что на поводу у Штатов пошли только Австралия и Новая Зеландия. Некоторые европейские страны высказали свои опасения касательно возможного шпионажа в пользу китайского правительства, но от продукции Huawei решили не отказываться.

Официальный представитель Huawei прокомментировал внесение компании в черный список, отметив, что компания готова общаться с американским правительством, чтобы решить все вопросы, связанные с безопасностью. Тем не менее, по его словам, запреты и санкции лишь навредят экономике Соединенных штатов.

«Запрет Huawei на ведение бизнеса в Штатах не поможет США обрести безопасность и стать сильнее. Вместо этого у США не будет выбора, кроме как менее продвинутых и более дорогих конкурентов Huawei, из-за чего Америка отстанет в сфере развертывания 5G, что в итоге навредит американским компаниям и потребителям», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, китайский вендор назвал внесение в черный список «необоснованным» и пригрозил судебным разбирательством, так как этот запрет нарушает права Huawei в США.

На текущий момент финансовый директор Huawei и дочь основателя компания Мэн Ванчжоу все еще ожидает суда по делу об экстрадиции в Соединенные штаты — ее задержали в Канаде в декабре прошлого года по запросу американских властей.

В январе 2019 года в США завели сразу два уголовных дела в отношении компании Huawei.

«Мы выдвигаем обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его сообщников по подозрению в совершении свыше 20 преступлений, — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер, — Китай должен привлечь к ответственности своих граждан и компании за несоблюдение законов».

Глава ФБР Кристофер Рэй сообщил в ходе пресс-конференции о том, что Huawei «занимался нечестными бизнес-практиками, которые идут вразрез с экономическими принципами, которые позволили американских компаниям и США процветать».

В компании Huawei заявили о том, что ее сотрудники, в том числе и Мэн Ванчжоу, не совершали обозначенных Америкой преступлений.

«Мы верим, что американский суд в конце концов придет к такому же решению», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом месяце Huawei отчиталась о доходах за первый квартал 2019 года — прибыль за этот период составила $27 млрд Кроме того, за эти три месяца компания продала около 59 млн смартфонов по всему миру.