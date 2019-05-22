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СМИ: Air China потребовала от Boeing компенсации убытков за простой самолетов 737 MAX 

ТАСС + ещё 17 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Китайская авиакомпания Air China потребовала от корпорации Boeing компенсации экономических потерь в связи с простоем самолетов 737 MAX. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".
"Air China потребовала от корпорации Boeing возмещения ущерба в виду длительной приостановки эксплуатации лайнеров 737 MAX, а также потерь, вызванных невозможностью доставки заказанных ранее лайнеров в срок", — передает "Синьхуа".
Во вторник китайский перевозчик China Eastern Airlines также выступил с требованием компенсировать ущерб от простоя 14 самолетов 737 MAX и задержки передачи заказанных ранее лайнеров. China Eastern стала первой авиакомпанией КНР, обратившейся к Boeing.
10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.
Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.
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Комментарии
Компании , Boeing , ЕС , Синьхуа
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