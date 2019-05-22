ВТБ подтвердил уход президента «Галс-Девелопмент» из компании

Ранее RNS со ссылкой на 4 источника на рынке коммерческой недвижимости сообщило, что Калинин покидает компанию.

«В настоящий момент в компании "Галс-Девелопмент" произошла смена руководителя, при этом остальные члены команды продолжают работать. Уход Сергея Калинина носит плановый характер: он связан, прежде всего, с завершением очередного бизнес-цикла компании, выполнением тех задач, которые были поставлены перед руководством "Галс-Девелопмент"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что какие-либо планируемые изменения в топ-менеджменте компании носят плановый характер. Также новым президентом компании станет «выходец из группы ВТБ». О ком именно идёт речь, в кредитной организации не уточнили.

Согласно данным СПАРК, Сергей Калинин занимает должность президента компании с 2011 года. По данным СПАРК, выручка компании по итогам 2018 года составила 4,4 млрд рублей, чистый убыток по итогам прошлого года — 1,8 млрд рублей.

«Галс Девелопмент» — крупный московский застройщик. Общий объём девелоперских проектов компании составляет около 2 млн кв. метров. Основным акционером компании является Банк ВТБ (98,1%). Среди проектов компании жилой комплекс бизнес-класса «Наследие», элитные кварталы Wine House, «Сады Пекина» и «Театральный Дом», МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-Сити». Также в портфель проектов компании входит «Центральный Детский Магазин на Лубянке», отель «Пекин», бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр «Даниловский форт», курортный комплекс «Камелия» в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.