Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.75
$
64.88
72.26
72.30
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
67.90
–0.04 Золото
1283.20
+0.00 РТС
1275.42
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
23.05
1.1181
–0.0034
09.05
1.1216
20.05
09.05
28.04

РБК: Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ 

ТАСС + ещё 12 22 мая 2019
Фото: ТАСС
Сбербанк получил контроль над 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на выписку из кипрского реестра компаний, копия которой оказалась в распоряжении издания.
"Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ", — сказано в публикации.
До середины мая 2019 года компанией Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников, у Сбербанка была лишь "золотая акция". Однако 17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность структуры Сбербанка — SBPR Cyprus SPV. Остальные 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, отмечает РБК.
Представители Сбербанка и Мазурова отказались от комментариев изданию, также как и в компании Vikay Industrial.
ТАСС: последние новости
WSJ: американский стартап обвинил члена руководства Huawei в краже коммерческой тайны Чистая прибыль "Газпром нефти" в I квартале выросла в 1,5 раза Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров
Компании , Дмитрий Мазуров , Николай Егоров , Сбербанк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все пропало? Нефть обрушилась в цене34
Расплата будет страшной: россияне опять набрали кредитов7
​Мосбиржа обновила систему управления индексами
Экс-владелец «Мортона» заключит сделку на 2 млрд рублей
Названы условия для роста экономики РФ5
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение