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«Ведомости»: Saudi Aramco решила не входить в «Арктик СПГ-2» 

ТАСС + ещё 10 21 час назад
Фото: ТАСС
Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила не продолжать переговоры по вхождению в проект российского "Новатэка" "Арктик СПГ — 2", пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на четыре близких к сторонам потенциальной сделки источника.
После того, как 10% в "Арктик СПГ — 2" получила французская Total, глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания готова продать Saudi Aramco до 30% в проекте. Однако в конце апреля обязывающие соглашения о вхождении в "Арктик СПГ — 2" с долями по 10% подписали китайские CNPC и CNOOC, и финансовый директор "Новатэка" Марк Джетвей сообщил, что компания намерена продать еще только 10% и оставить долю в 60% за собой.
"Сделки больше нет, потому что "Новатэк" отдал ее [долю, на которую претендовала саудовская сторона] Китаю", — заявил один из источников "Ведомостей".
По данным других собеседников издания, Saudi Aramco не устроили предлагаемые "Новатэком" условия сделки, беспокойство также вызывали потенциальные санкционные риски.
Представитель "Новатэка" сказал газете, что компания не комментирует ход конкретных переговоров. "Как мы говорили ранее, мы ведем обсуждения с потенциальными партнерами, которые завершатся в первом полугодии 2019 года", — добавил он. В Saudi Aramco не ответили на запрос "Ведомостей".
"Арктик СПГ — 2" станет вторым крупнотоннажным СПГ-заводом "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсной базой проекта станет Утреннее месторождение на полуострове Гыдан, а сам завод будет включать три производственные линии мощностью 6,6 млн т в год каждая. Компания планирует запустить первую очередь "Арктик СПГ — 2" в первом квартале 2023 года.
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Компании , Леонид Михельсон , Марк Джетвей , Total , Новатэк , Ведомости
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