Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei

Дональд Трамп допустил включение Huawei в торговую сделку США и Китая. Падение рынков заставляет президента США менять риторику.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что в некоторой форме китайский IT-гигант может стать частью соглашения, если оно, конечно будет подписано.

"Возможно, что даже Huawei будет включена в своего рода торговую сделку c Китаем. Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei возможно будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки", — отметил он.

При этом Трамп не забыл отметить опасность компании из КНР с точки зрения национальной безопасности. Президент также заявил, что такой сценарий был бы хорошим вариантом для США.

"Это выглядело бы очень хорошо для нас", — сказал Трамп.

По мнению экспертов заявления Трампа очередной раз подтверждают, что блокировка Huawei была частью давления на Китай в рамках торговых переговоров, а вовсе не заботой о национальной безопасности.

Реакция рынков на данное заявление оказалась позитивной, и индексы отыграли часть потерь. По итогам дня основные фондовые индикаторы США потеряли чуть более 1%.

Сегодня утром позитив сохраняется. Фьючерсы на индексы продолжают повышаться, вслед за ними подрастают и цены на нефть, которые накануне в моменте теряли около 6%.

К слову, эксперты не раз отмечали, что динамика рынков очень сильно влияет на риторику американского президента. Пока стоимость акций растет, он делает достаточно жесткие заявления, если падают, то тон высказываний становится заметно мягче.

Тем временем, эксперты уже подсчитали, какой ущерб от торговой войны понесут сами американцы.

Так, новое повышение пошлин США на импорт товаров из Китая обойдется среднему американскому домохозяйству в 417 долларов в год дополнительно, следует из исследования Федерального резервного банка Нью-Йорка — участника ФРС.

"В результате введения нового раунда пошлин общие годовые затраты для типичного домохозяйства составят $831", — говорится в материале.

При этом с учетом только существующего уровня пошлин такие дополнительные расходы составят $414 в год.

При этом общие потери для американской экономики при введении новых импортных пошлин выросли бы до $8,84 млрд в месяц с нынешних $4,4 млрд, подсчитали в ФРБ.

В исследовании также поясняется, что в целом по мере роста импортных пошлин у крупных компаний США появляется больше стимулов для покупки товаров по более высоким ценам в других странах или товаров отечественных производителей, и это может привести к снижению доходов, которые США могут получить от своих пошлин на китайские товары, сообщает ПРАЙМ.

Также президент США Дональд Трамп ранее распорядился начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд в год.

В ответ в понедельник китайское министерство финансов заявило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов в год, поскольку переговоры о регулировании торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира приостановились.