Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России

Примерно $238 млрд — таково совокупное наследство 48 детей российских миллиардеров, подсчитал Forbes. Самый богатый из наследников — сын главы «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Больше всего наследников у владельца «Северстали» Алексея Мордашева — от трех жен шестеро детей. И у банкира Романа Авдеева , у которого 23 наследника. Между тем ранее к журналу были высказаны претензии — так, фигуранты списка 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет удивились попаданию в рейтинг.

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В список попали 48 детей из 20 семей.

Совокупное наследство — $238 млрд

Самым богатым наследником, причем четвертый год подряд, стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Он унаследует почти $22 млрд

«Сибура» Второе место поделили между собой дети основного владельца «Новатэка» Леонида Михельсона . Его дочь Виктория и сын (о нем достоверно известно только, что он 2015 года рождения) получат по $12,2 млрд

На третьем месте расположились трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина . Каждый из них унаследует по $7,6 млрд

Больше всего наследников у владельца «Северстали» Алексея Мордашева — от трех жен он имеет шестерых детей, каждый из которых может получить $3,5 млрд

Тяготы наследства

По сравнению с прошлым годом в рейтинге есть изменения. В самой нижней части. Последнюю строчку занял сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр. Дети совладельца LetterOne и «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева опустились на 18-ю строчку рейтинга, так как у него родились дочери-двойняшки, и теперь его состояние придется делить на троих.

Последнее, 103-е место в списке сейчас занимает банкир Роман Авдеев, каждый из 23 детей которого получит по $74 млн По данным Forbes, 15 лет назад на весь список приходилось 156 детей, теперь у 100 богатейших предпринимателей России 294 ребенка. Российские капиталисты первой волны, обладатели больших состояний, стареют. В 2004 году средний возраст 100 самых богатых бизнесменов составлял 47 лет, в 2019-м — 56 лет. То есть состав списка обновился на 60%.

В 2019 году совокупное состояние первой сотни Forbes превысило $425 млрд, то есть в среднем на каждого наследника приходится $1,44 млрд

«Безусловно, мы сильно упрощаем действительность, не обращая внимания на супружеские доли и на заявления миллиардеров (например, Михаила Фридмана и Владимира Потанина) о том, что все свое состояние они отдадут на благотворительность. В жизни все сложнее и драматичнее», — делают оговорку авторы рейтинга.

Судьба многих капиталов сложилась не гладко, отмечает издание. После смерти основателя бизнеса нередко начинаются семейные тяжбы за наследство. Бывает, что родственники миллиардеров получают в наследство не только бизнес, но и все долги, включая личные поручительства покойного. А бывает, что и дети лишают отцов активов.

«30 до 30»

21 мая Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30». В него включены молодые люди до 30 лет, которые сами сделали себя состоятельными. Рейтинг представляет молодых и перспективных в десяти категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа.

«При формировании списка победителей принимались в расчет возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне», — сообщали в Forbes.

«Впервые американский Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30» в 2011 году. Тогда в нем было 360 человек в двенадцати категориях. Из различных стран мира, включая Россию. За девять лет существования проекта сообщество участников списка «30 до 30» по всему миру выросло до 5000 человек, а количество категорий — до двадцати», — рассказали в издании.

Российский Forbes между тем впервые в этом году опубликовал рейтинг «30 до 30», и он тоже должен стать ежегодным.

Одной из трех россиян, которых выделили члены жюри издания в категории «музыка и кино», стала Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка.

Составители списка указали среди достижений 20-летней певицы выпуск двух альбомов, а также попадание в чарт топ-100 сервиса « Яндекс . Музыка» всех песен с ее второго релиза «Раскраски для взрослых». Помимо этого, в издании указали, что Гырдымова оказалась единственной молодой артисткой, которая приняла участие в съемках как оригинального «Голубого огонька», так и в пародии на новогоднее шоу от Ивана Урганта

«Игла мужского одобрения»

Помимо Гырдымовой, издание также выделило в этой категории режиссера Кантемира Балагова, который снял завоевал приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале за свой фильм «Теснота», представленный в программе «Особый взгляд». Премьера его следующего фильма «Дылда» также прошла в Каннах.

Вместе с Гырдымовой и Балаговым составители списка отметили клипмейкера Алину Пязок, которую издание назвало ответственной за «YouTube-революцию в российской поп-культуре» из-за ее работы с группой Little Big, на чей YouTube-канал подписаны 4 млн 800 тысяч человек. Также в ее активе — сотрудничество с такими артистами, как Feduk, ЛСП, «Хлеб».

Среди тридцати главных визионеров молодого поколения оказалась и 28-летняя телеведущая Анастасия Ивлеева, звезда телешоу «Орел и Решка», которая также запустила свое собственное YouTube-шоу. Жюри включило ее в тройку главных россиян в категории «Новые медиа».

При этом судя по реакции тех, кто попал в список «30 до 30», многие вообще не знали о своем участии в рейтинге. Видеоблогер Ника Водвуд, известная как Никсель Пиксель, обратила внимание на описание ее деятельности: авторы ошибочно указали, что она стала одним из авторов слогана Reebok об «игле мужского одобрения». Однако этим занималась создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.