В МТС отреагировали на проблемы Huawei

Мобильный оператор МТС получил от китайской Huawei официальное заявление о ситуации с ограничениями со стороны американских властей и находится в стадии анализа ситуации, не планируя в данный момент предпринимать операционных изменений в работе с Huawei, сообщил журналистам глава МТС Алексей Корня

«Безусловно, мы оцениваем внутри себя, проводим оценки того, где и какой это может оказать на нас эффект, какие могут нами предприниматься действия. Но в то же время мы понимаем, что вряд ли развитие ситуации здесь возможно по сценарию "ноль и единицы" (…) Нет такого сценария апокалипсиса, что завтра все встанет, просто нет», — отметил Корня.

По словам топ-менеджера, китайская компания уведомила МТС о действующей ситуации.

«Мы не считаем правильным раскрывать конкретный формат взаимодействия. Безусловно, были и официальные заявления, которые они нам направляли в связи с этой ситуацией, были и неофициальные диалоги — диалог происходит постоянно», — отметил Корня.

«Надо понимать, что Huawei это поставщик телеком-оборудования номер один в мире», — пояснил топ-менеджер, отметив, что по оценкам экспертов, доля компании на рынке 5G-оборудовария сейчас составляет более 30%. «Порядка 4 млрд людей в той или иной степени пользуются продуктами Huawei», — отметил Корня.

По его словам, из-за этого предпринимаемые в отношении китайской компании действия повлияют на всех участников рынка, в том числе и на инициаторов ограничений. «Мы считаем, что безусловно, это такая история, которая вряд ли будет без какой-то continuety программы, в том числе со стороны тех, кто ее инициирует», — отметил Корня.

«Спрос потребителя на Huawei высокий, мы не видим сейчас никаких элементов негативного влияния», — добавила вице-президент МТС по продажам Инесса Галактионова, отметив, что действия США никак не повлияли на динамику спроса на смартфоны Huawei.

«Сейчас мы не предпринимаем никаких практических действий, связанных с этим executive order, выпущенным американскими властями. Метаться не рационально, — заверил глава МТС. — Нужно понимать, что как именно, что именно, в каком виде будет реализовано, никто сейчас не понимает и не знает. Поэтому совершенно бессмысленно что-либо менять».