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Panasonic опровергла информацию о прекращении сотрудничества с Huawei 

Ридус 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В японской корпорации Panasonic заявили о продолжении своего делового сотрудничества с китайской компанией Huawei.
Таким образом, была опровергнута появившаяся в СМИ информация о том, что Panasonic приостановила все торговые операции с Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.
«Мы продолжим предлагать Huawei и китайским клиентам товары и услуги на основе строгого соблюдения законов и правил стран и регионов, в которых находится Panasonic», — говорится на сайте компании.
Ранее сообщалось, что из-за попадания Huawei в черный список Министерства торговли США о приостановке сотрудничества с китайской технологической компанией объявили Panasonic, также японские сотовые операторы SoftBank, KDDI (au) и NTT Docomo.
На днях о прекращении сотрудничества с Huawei сообщила корпорация Google. Позже к ней присоединились производители электронных компонентов Intel, Qualcomm и Broadcom. Из-за этого китайская компания больше не может полноценно использовать операционную систему Android, а также микросхемы американских чипмейкеров в собственных смартфонах.
В ответ в Huawei заявили о разработке собственной операционной системы на основе Android.
Накануне стало известно, что из-за американских санкций с компанией расторгли сотрудничество Qualcomm, Intel, Broadcom и Microsoft, а также британский разработчик чипов ARM.
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Комментарии
Компании , Microsoft , Intel , Qualcomm , Google
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