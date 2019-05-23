Panasonic опровергла информацию о прекращении сотрудничества с Huawei

В японской корпорации Panasonic заявили о продолжении своего делового сотрудничества с китайской компанией Huawei.

Таким образом, была опровергнута появившаяся в СМИ информация о том, что Panasonic приостановила все торговые операции с Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.

«Мы продолжим предлагать Huawei и китайским клиентам товары и услуги на основе строгого соблюдения законов и правил стран и регионов, в которых находится Panasonic», — говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что из-за попадания Huawei в черный список Министерства торговли США о приостановке сотрудничества с китайской технологической компанией объявили Panasonic, также японские сотовые операторы SoftBank, KDDI (au) и NTT Docomo.

На днях о прекращении сотрудничества с Huawei сообщила корпорация Google . Позже к ней присоединились производители электронных компонентов Intel Qualcomm и Broadcom. Из-за этого китайская компания больше не может полноценно использовать операционную систему Android, а также микросхемы американских чипмейкеров в собственных смартфонах.

В ответ в Huawei заявили о разработке собственной операционной системы на основе Android.