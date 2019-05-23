350 новых рабочих мест. Один из крупнейших фармхолдингов страны создадут в Подмосковье

АО «Фармацевтическое предприятие „Оболенское“ из городского округа Серпухов и АО „Биннофарм“, часть мощностей которого расположены в городском округе Красногорск, будут объединены в фармацевтический холдинг Alium.

»Мы планируем, что объединенная фармацевтическая компания, создаваемая на базе фармацевтического предприятия «Оболенское» и «Биннофарм», войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в перспективе ближайших нескольких лет. Диверсифицированный продуктовый портфель включает около 200 препаратов. Поэтому для нас важно занимать передовые позиции и с точки зрения технологий и инноваций», — заявил генеральный директор АО «ФП „Оболенское“ Андрей Младенцев.

В феврале 2019 года в городском округе Серпухов был открыт новый производственный комплекс АО „ФП „Оболенское“. Он был возведен в рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано 24 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме между АО „ФП „Оболенское“ и правительством Московской области

Помимо налоговых льгот для нового предприятия, инвестор получил субсидию в размере 83,1 миллиона рублей из бюджета Подмосковья по программе возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры. Кроме того, через региональный Центр содействия строительству было организовано взаимодействие с профильными ведомствами и согласующими инстанциями, что значительно ускорило процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, общая сумма инвестиций в проект составил почти 3 миллиарда рублей.

“В результате в первых числах февраля было открыто современное, высокотехнологичное предприятие, где до 2021 года будет создано свыше 350 рабочих мест с заработной платой выше среднерычночной. А это возможность для трудоустройства квалифицированных специалистов не только муниципалитета, но и всего юга Подмосковья“, — отметил Вадим Хромов.

Ожидается, что технологические возможности предприятий, которые войдут в Alium, будут расширены. Дополнительные инвестиции будут направлены в новые технологии производства (запуск новой линии по производству саше, оборудования для упаковки лекарственных средств в банки и т. д.), а также в фокусе внимания находится расширение мощностей R& D центра путем закупки самого современного оборудования для лабораторий и опытного производства.