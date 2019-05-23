Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.75
$
64.88
72.26
72.30
Прогноз
20.05 – 27.05
$
66.00
73.72
Индексы и котировки Brent
67.90
–0.04 Золото
1283.20
+0.00 РТС
1275.42
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
23.05
1.1181
–0.0034
09.05
1.1216
20.05
09.05
28.04

350 новых рабочих мест. Один из крупнейших фармхолдингов страны создадут в Подмосковье 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: телеканал «360»
АО «Фармацевтическое предприятие „Оболенское“ из городского округа Серпухов и АО „Биннофарм“, часть мощностей которого расположены в городском округе Красногорск, будут объединены в фармацевтический холдинг Alium.
»Мы планируем, что объединенная фармацевтическая компания, создаваемая на базе фармацевтического предприятия «Оболенское» и «Биннофарм», войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в перспективе ближайших нескольких лет. Диверсифицированный продуктовый портфель включает около 200 препаратов. Поэтому для нас важно занимать передовые позиции и с точки зрения технологий и инноваций», — заявил генеральный директор АО «ФП „Оболенское“ Андрей Младенцев.
В феврале 2019 года в городском округе Серпухов был открыт новый производственный комплекс АО „ФП „Оболенское“. Он был возведен в рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано 24 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме между АО „ФП „Оболенское“ и правительством Московской области.
Помимо налоговых льгот для нового предприятия, инвестор получил субсидию в размере 83,1 миллиона рублей из бюджета Подмосковья по программе возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры. Кроме того, через региональный Центр содействия строительству было организовано взаимодействие с профильными ведомствами и согласующими инстанциями, что значительно ускорило процедуру ввода объекта в эксплуатацию.
Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, общая сумма инвестиций в проект составил почти 3 миллиарда рублей.
“В результате в первых числах февраля было открыто современное, высокотехнологичное предприятие, где до 2021 года будет создано свыше 350 рабочих мест с заработной платой выше среднерычночной. А это возможность для трудоустройства квалифицированных специалистов не только муниципалитета, но и всего юга Подмосковья“, — отметил Вадим Хромов.
Ожидается, что технологические возможности предприятий, которые войдут в Alium, будут расширены. Дополнительные инвестиции будут направлены в новые технологии производства (запуск новой линии по производству саше, оборудования для упаковки лекарственных средств в банки и т. д.), а также в фокусе внимания находится расширение мощностей R& D центра путем закупки самого современного оборудования для лабораторий и опытного производства.
360tv.ru: последние новости
Американский стартап обвинил Huawei в хищении технологий Forbes обновил список самых богатых наследников России Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»
Комментарии
Компании , Андрей Младенцев , Правительство московской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все пропало? Нефть обрушилась в цене
Расплата будет страшной: россияне опять набрали кредитов7
​Мосбиржа обновила систему управления индексами
Экс-владелец «Мортона» заключит сделку на 2 млрд рублей
Названы условия для роста экономики РФ
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение