Обратно на стройку: экс-владелец «Мортона» заключит сделку на 2 млрд рублей

Группа компаний «Основа» бывшего владельца второго по величине застройщика Московского региона компании «Мортон» Александра Ручьева в ближайшее время закроет сделку по покупке площадки под строительство комплекса апартаментов Mainstreet на улице Ивана Франко в Москве. Об этом Forbes сообщили два источника в консалтинговых компаниях, знакомых с деталями сделки. По словам одного из источников, сумма сделки может составить около 2 млрд рублей.

Продавцом площадки выступает НПФ «Благосостояние», рассказал источник в консалтинговой компании и подтвердил Александр Ручьев. Forbes отправил запрос в фонд, ответить на него оперативно в пресс-службе не смогли. Изначально возвести на участке по адресу улица Ивана Франко 4, 6 комплекс Mainstreet планировала компания ООО «Воскресенье». По данным газеты «Ведомости», эта стройка была связана с НПФ «Благосостояние», а конечным бенефициаром застройщика выступал бывший партнер пасынка Алишера Усманова Антона Винера Денис Бородако.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил Forbes интерес компании к приобретению проекта Mainstreet у НПФ «Благосостояние» и отметил, что сделка еще не закрыта и находится в стадии подписания. «Компания уже получила одобрение Сбербанка на проектное финансирование по данному проекту. Он будет реализовываться по новой схеме с эскроу-счетами», — сообщил Ручьев.

На площадку по адресу улица Ивано Франко 4,6 получен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предыдущий собственник снес нежилые строения, подготовил и огородил площадку. Согласно ГПЗУ, на участке разрешено построить на едином стилобате два корпуса переменной этажности 9-12-15-29 этажей. Надземная площадь проекта составляет 48 900 кв.м, подземная — 11 000. В комплексе будет 558 апартаментов общей полезной площадью 36 000 кв. м. Проект разработало архитектурное бюро « Сергей Киселев и партнеры». Партнер Colliers International Владимир Сергунин считает проект перспективным.

«При стоимости квадратного метра в 200-220 000 рублей и сохранении темпа продаж на уровне 20 апартаментов в месяц, выручка может составить около 7 млрд рублей», — говорит Сергунин.

Бизнес после «Мортона»

Финансово-производственный холдинг «Основа» — новый игрок на рынке недвижимости. Владелец холдинга Александр Ручьев создал его в 2016 году сразу после продажи одной из структур Сергея Гордеева своей компании «Мортон» в сентябре того же года. В декабре 2016-го Гордеев перепродал «Мортон» компании ПИК, крупнейшим акционером которой он является. Судя по отчетности ГК ПИК , сумма этой сделки без учета долга составила 11,7 млрд рублей (около $190 млн), Гордеев говорил Forbes, что ничего не заработал на ней.

«Ручьев покупает площадки на деньги, вырученные с продажи компании. Он активно смотрит участки в столице», — говорит источник в консалтинговой компании. Владелец ГК «МИЦ» Андрей Рябинский, знакомый с Ручьевым, подтверждает, что бизнесмен ведет себя активно на рынке жилой недвижимости.

«Но я не думаю, что он планирует снова сформировать такие мощности, какие были в «Мортоне, — рассуждает Рябинский. — В этом и нет необходимости. Рынок поменялся сейчас, нужна другая стратегия. Он (Ручьев — Forbes) все делает плюс-минус правильно. Сегодня выгоднее все делать в меру и не выращивать такие компании, которыми тяжело управлять, настолько огромные, что теряешь над ними контроль».

Mainstreet станет шестым проектом в стадии реализации в портфеле «Основы». В отличие от «Мортона», компания строит жилье более высокого класса и только монолит. По данным представителя «Основы», в 2018 году выручка выросла в три раза и составила 7,43 млрд рублей, план на 2019 год — 14,45 млрд рублей. Всего в девелоперском портфеле компании на разных стадиях реализации находятся 14 жилых проектов: 10 проектов общей площадью 500 000 кв.м жилья в московском регионе, 2 проекта в Чехии и 2 в Германии. Среди московских проектов ЖК «Грани» на юго-востоке и комплекс апартаментов RED7 в центре столицы.

«Мы рассматриваем небольшие, до 100 000 кв. м, площадки с ГПЗУ, чтобы максимально быстро приступить к строительству», — сказал Ручьев, добавив, что сейчас компания ведет переговоры о покупке площадок на западе и на севере столицы под строительство жилья. Ручьев сообщил, что перед приобретением проекта Mainstreet компания закрыла кредитные линии и проектное финансирование Сбербанка по двум своим текущим проектам — ЖК «Грани» и ЖК «Гоголь парк». «Кредитные линии были полностью погашены в рамках стратегии компании по сохранению минимальной кредитной нагрузки», — добавил Ручьев.

ГК «Основа» управляет также объектами коммерческой недвижимости общей площадью более 130 000 кв. м: 60 000 кв. м в торговых центрах и в формате стрит-ретейл; 40 000 кв. м гостиничной недвижимости и IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 000 кв. м. Также Ручьев инвестирует в развитие высокотехнологичных проектов. Компания увеличивает выручку за счёт расширения сети семейных развлекательных парков Zamania и открытия нескольких объектов в рамках проекта «Московские термы». По прогнозам ГК «Основа», совокупная выручка от этого направления должна увеличиться с 1,05 до 1,7 млрд руб.