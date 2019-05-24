Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.69
72.27
72.43
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.54
72.09
Индексы и котировки Brent
69.25
+0.22 Золото
1284.59
–0.00 РТС
1279.11
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1204
–0.0030
10.05
1.1234
21.05
10.05
29.04

Греф переизбран главой Сбербанка еще на 4 года 

Прайм + ещё 17 9 часов назад
Фото: ТАСС
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РТА Новости с годового собрания.
Пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Третий срок полномочий истекает к декабрю 2019 года.
Греф не раз заявлял, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, буквально на прошлой неделе он рассказал, что после ухода из Сбербанка планирует заняться технологическим предпринимательством, а в правительство вернется только в случае крайней необходимости.
Контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ РФ. Ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале — 50% плюс одна акция. Согласно последним данным, датированным 14 мая 2018 года, доля юрлиц-нерезидентов в уставном капитале составляет 45,64%, юрлиц-резидентов — 1,52%, частных инвесторов — 2,84%. При этом, помимо ЦБ, у Сбербанка нет акционеров с долей 5% и более.
Прайм: последние новости
Торговое соглашение США и Китая возможно, но это вряд ли произойдёт в июне - эксперт СМИ: Производитель пока не решил проблему с заменой часто ломающихся моторов SSJ100 Saudi Aramco прекратила переговоры с "Новатэком" об участии в "Арктик СПГ-2"
Комментарии3
Компании , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грязную нефть «Дружбы» вернут России реверсом6
Найдена самая дешевая новостройка России4
Глава Сбербанка отчитался о «косяках»
Дмитрий Рогозин раскрыл свой годовой доход9
Не ждем перемен: россияне смирились с бедностью20
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение