Греф переизбран главой Сбербанка еще на 4 года

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РТА Новости с годового собрания.

Пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Третий срок полномочий истекает к декабрю 2019 года.

Греф не раз заявлял, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, буквально на прошлой неделе он рассказал, что после ухода из Сбербанка планирует заняться технологическим предпринимательством, а в правительство вернется только в случае крайней необходимости.