Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РТА Новости с годового собрания.
Пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Третий срок полномочий истекает к декабрю 2019 года.
Греф не раз заявлял, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, буквально на прошлой неделе он рассказал, что после ухода из Сбербанка планирует заняться технологическим предпринимательством, а в правительство вернется только в случае крайней необходимости.
Контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ РФ. Ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале — 50% плюс одна акция. Согласно последним данным, датированным 14 мая 2018 года, доля юрлиц-нерезидентов в уставном капитале составляет 45,64%, юрлиц-резидентов — 1,52%, частных инвесторов — 2,84%. При этом, помимо ЦБ, у Сбербанка нет акционеров с долей 5% и более.