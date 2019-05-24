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Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке» 

Газета.Ru + ещё 4 17 часов назад
Фото: ТАСС
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью украинским СМИ, что он хотел бы вернуть свою долю в национализированном "Приватбанке" или ее "компенсатор".
Коломойский подчеркнул, что для возвращения вложенных в "Приватбанк" денег в первую очередь необходимо "восстановить его капитал" в банке и обозначить принадлежащую ему сумму, которая находится в финансовом учреждении.
"Например, если они [украинские власти] внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть вариант — засчитайте мне мои 50 млрд [гривен]; у вас там 160 млрд — дайте мне на них акции", — предложил вариант Коломойский.
Он добавил, что в случае, если он вновь станет совладельцем банка, то сможет "сосуществовать" с другими управленцами.
Ранее сообщалось, что "Приватбанк" подал судебный иск против Коломойского.
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