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Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в Европе 

Р-Спорт + ещё 2 17 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Сбербанк собирается оптимизировать свое присутствие в Европе, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава крупнейшего российского банка Герман Греф, отказавшись назвать конкретные страны.
"Мы собираемся оптимизировать присутствие в Европе, но в каких странах, не можем анонсировать", — сказал он.
При этом под оптимизацию может попасть не один рынок, однако Греф не стал называть точную цифру.
В мае прошлого года глава Сбербанка заявил, что банк сворачивает стратегию международной экспансии. В настоящее время кредитная организация ожидает закрытия сделки по продаже турецкой "дочки" Denizbank дубайскому Emirates NBD. Также Сбербанк уже трижды пытался продать дочерний банк на Украине.
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