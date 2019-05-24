Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в Европе

Сбербанк собирается оптимизировать свое присутствие в Европе, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава крупнейшего российского банка Герман Греф, отказавшись назвать конкретные страны.

"Мы собираемся оптимизировать присутствие в Европе, но в каких странах, не можем анонсировать", — сказал он.

При этом под оптимизацию может попасть не один рынок, однако Греф не стал называть точную цифру.

В мае прошлого года глава Сбербанка заявил, что банк сворачивает стратегию международной экспансии. В настоящее время кредитная организация ожидает закрытия сделки по продаже турецкой "дочки" Denizbank дубайскому Emirates NBD. Также Сбербанк уже трижды пытался продать дочерний банк на Украине.