Глава Сбербанка отчитался о «косяках»

Глава Сбербанка Герман Греф , выступая на годовом собрании акционеров, призвал критиковать банк за недоработки и отметил, что банк «косячит еще много». Его слова приводит ТАСС.

«Я вас призываю не стесняться в критике нас. Пожалуйста, критикуйте, потому что для нас критика — это источник нашего дальнейшего развития», — заявил Греф.

Он отметил, что банк должен знать о своих косяках, которых еще по-прежнему много. И если раньше, по словам Грефа, организация относилась к критике довольно болезненно, то теперь ситуация изменилась.

«Сейчас все-таки косяков стало значительно меньше, это означает, что мы не должны себе позволять реагировать формально на обращения клиентов или критику акционеров», — указал глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что людей раздражает, когда в ответ на обращение они получают формальную отписку. Порой Сбербанк заслуживает раздраженной реакции и жестких оценок клиентов, признал Греф.

Он также заверил, что банк работает над тем, чтобы ответы на жалобы клиентов не были формальными. «Мы не только не боимся критики, мы ее провоцируем», — подытожил Греф.