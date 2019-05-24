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Глава Сбербанка отчитался о «косяках» 

Lenta.ru + ещё 7 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров, призвал критиковать банк за недоработки и отметил, что банк «косячит еще много». Его слова приводит ТАСС.
«Я вас призываю не стесняться в критике нас. Пожалуйста, критикуйте, потому что для нас критика — это источник нашего дальнейшего развития», — заявил Греф.
Он отметил, что банк должен знать о своих косяках, которых еще по-прежнему много. И если раньше, по словам Грефа, организация относилась к критике довольно болезненно, то теперь ситуация изменилась.
«Сейчас все-таки косяков стало значительно меньше, это означает, что мы не должны себе позволять реагировать формально на обращения клиентов или критику акционеров», — указал глава Сбербанка.
Он подчеркнул, что людей раздражает, когда в ответ на обращение они получают формальную отписку. Порой Сбербанк заслуживает раздраженной реакции и жестких оценок клиентов, признал Греф.
Он также заверил, что банк работает над тем, чтобы ответы на жалобы клиентов не были формальными. «Мы не только не боимся критики, мы ее провоцируем», — подытожил Греф.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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