Huawei зарегистрировала торговую марку Hongmeng для своей ОС

Компания Huawei зарегистрировала новую торговую марку Huawei Hongmeng в Государственном управлении по делам интеллектуальной собственности КНР.

Судя по описанию, название продукта будет использовано в том числе и для операционных систем, что, скорее всего, подтверждает информацию о наименовании собственной ОС китайского производителя.

По некоторым данным, Huawei разрабатывала свой софт с 2012 года. Компания уже некоторое время использует Hongmeng в закрытом режиме. Новинка может быть представлена уже осенью 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft убрала Huawei со своего веб-сайта Azure Stack, предлагающего облачное оборудование. Логотип китайского производителя по-прежнему присутствует на главной странице, но сама компания и её предложения были удалены из каталога продуктов.