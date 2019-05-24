Компания Huawei зарегистрировала новую торговую марку Huawei Hongmeng в Государственном управлении по делам интеллектуальной собственности КНР.
Судя по описанию, название продукта будет использовано в том числе и для операционных систем, что, скорее всего, подтверждает информацию о наименовании собственной ОС китайского производителя.
По некоторым данным, Huawei разрабатывала свой софт с 2012 года. Компания уже некоторое время использует Hongmeng в закрытом режиме. Новинка может быть представлена уже осенью 2019 года.
Ранее News.ru рассказал, что Microsoft убрала Huawei со своего веб-сайта Azure Stack, предлагающего облачное оборудование. Логотип китайского производителя по-прежнему присутствует на главной странице, но сама компания и её предложения были удалены из каталога продуктов.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил возможность включения Huawei в торговое соглашение между США и Китаем, если сделка состоится.