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Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд Рейтинг опубликовала газета The New York Times.
По данным издания, зарплата Маска за минувший год выросла в 45 раз, однако он может ее не получить из-за привязки выплат к показателям компании.
Отмечается, что вторым в рейтинге стал президент и исполнительный директор Discovery Inc. Дэвид Заслав с зарплатой $129 млн, на третьем месте — руководитель Palo Alto Networks Найкш Арора ($125 млн).
Ранее Bloomberg назвал город с самой высокой зарплатой в мире.
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Компании , Личный счет , Дэвид Заслав , Илон Маск , Bloomberg , New York Times
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