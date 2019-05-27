Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.45
$
64.64
72.16
72.35
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
68.64
–0.25 Золото
1286.59
+0.08 РТС
1283.96
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1196
–0.0026
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Эксперты заявили о потере лидерства Huawei на отечественном рынке 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: EPA
Эксперты рынка озвучили прогноз, в котором говорится, что лидером по продаже смартфонов в России станет Samsung. Huawei же потеряет первенство из-за ситуации, которая сложилась вокруг компании. Об этом сообщили «Известия».
Некоторое время назад Министерство торговли Соединенных Штатов обвинило компанию Huawei в угрозе национальной безопасности и занесла в черный список. Теперь один из ведущих мировых производителей смартфонов не сможет покупать компоненты и технологии у производителей США. Huawei также потеряла право вести бизнес-деятельность с американскими фирмами, если Вашингтон не даст на это лицензию.
В связи с этим, владельцы смартфонов марки Huawei, возможно, не смогут пользоваться сервисами от Google, обновлять операционную систему Android. Да и на сами заводы больше не будут поставляться многие комплектующие для производства гаджетов.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что спрос на Huawei и Honor (суббренд Huawei) уже в ближайшие недели будет стремительно падать. Пока рынок не дал никакой реакции на санкции со стороны США, но уменьшение числа продаж, по мнению экспертов, неизбежен.
В начале 2019 года смартфоны Huawei покупали в России чаще всего. На их долю приходилось 36,5% рынка. Южнокорейская компания Samsung занимала всего 23,5%. Уже в апреле показали практически сравнялись до 31,7% и 31% соответственно.
360tv.ru: последние новости
Американский стартап обвинил Huawei в хищении технологий SoftBank и KDDI заявили о приостановке сотрудничества с Huawei СМИ опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США
Комментарии
Компании , Денис Кусков , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Систему соцстрахования России захотели изменить
Больше не продать: российский экспорт пошел на посадку2
Орешкин призвал россиян пойти на жертвы ради ВВП40
Вероятность рецессии в России снизилась
Биткойн бьет рекорды
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение