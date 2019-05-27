Эксперты заявили о потере лидерства Huawei на отечественном рынке

Эксперты рынка озвучили прогноз, в котором говорится, что лидером по продаже смартфонов в России станет Samsung. Huawei же потеряет первенство из-за ситуации, которая сложилась вокруг компании. Об этом сообщили «Известия».

Некоторое время назад Министерство торговли Соединенных Штатов обвинило компанию Huawei в угрозе национальной безопасности и занесла в черный список. Теперь один из ведущих мировых производителей смартфонов не сможет покупать компоненты и технологии у производителей США. Huawei также потеряла право вести бизнес-деятельность с американскими фирмами, если Вашингтон не даст на это лицензию.

В связи с этим, владельцы смартфонов марки Huawei, возможно, не смогут пользоваться сервисами от Google , обновлять операционную систему Android. Да и на сами заводы больше не будут поставляться многие комплектующие для производства гаджетов.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что спрос на Huawei и Honor (суббренд Huawei) уже в ближайшие недели будет стремительно падать. Пока рынок не дал никакой реакции на санкции со стороны США, но уменьшение числа продаж, по мнению экспертов, неизбежен.

В начале 2019 года смартфоны Huawei покупали в России чаще всего. На их долю приходилось 36,5% рынка. Южнокорейская компания Samsung занимала всего 23,5%. Уже в апреле показали практически сравнялись до 31,7% и 31% соответственно.