Гендиректор Huawei пригрозил не отвечать на звонки Трампа

Гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй прокомментировал санкции США в отношении его компании.

Жэнь Чжэнфэй пояснил, что половину чипов для 5G компания приобретает в США. Если Вашингтон введет «дополнительные ограничения», то Huawei просто начнет «использовать больше своих». При этом компания не откажется от закупок, если они будут возможны.

«США никогда не закупали товары у нас, — приводит ТАСС слова гендиректора. — Даже если США захотят закупать у нас товары в будущем, я могу и не продавать их им».

Он заявил, что «необходимости проводить переговоры нет», и пригрозил «игнорировать» главу американского государства Дональда Трампа

«С кем тогда ему вести переговоры, если я не стану отвечать на его звонки?» — сказал Жэнь Чжэнфэй.

Сообщения Трампа в Twitter он считает «противоречивыми и смехотворными».

Жэнь Чжэнфэй заверил, что не давал хозяину Белого дома свой телефонный номер.