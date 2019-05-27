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Гендиректор Huawei пригрозил не отвечать на звонки Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Reuters
Гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй прокомментировал санкции США в отношении его компании.
Жэнь Чжэнфэй пояснил, что половину чипов для 5G компания приобретает в США. Если Вашингтон введет «дополнительные ограничения», то Huawei просто начнет «использовать больше своих». При этом компания не откажется от закупок, если они будут возможны.
«США никогда не закупали товары у нас, — приводит ТАСС слова гендиректора. — Даже если США захотят закупать у нас товары в будущем, я могу и не продавать их им».
Он заявил, что «необходимости проводить переговоры нет», и пригрозил «игнорировать» главу американского государства Дональда Трампа.
«С кем тогда ему вести переговоры, если я не стану отвечать на его звонки?» — сказал Жэнь Чжэнфэй.
Сообщения Трампа в Twitter он считает «противоречивыми и смехотворными».
Жэнь Чжэнфэй заверил, что не давал хозяину Белого дома свой телефонный номер.
Напомним, Жэнь Чжэнфэй выступил против того, чтобы в ответ на американские санкции к его компании Пекин нанес удар по Apple.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Компании , Рынки , Дональд Трамп , Apple , ИТАР-ТАСС
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