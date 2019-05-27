Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать" — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании состоится 28 июня, реестр на участие в нем закроется 6 июня.

Акционеры "Мегафона" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года. По итогам 2016 года компания выплатила акционерам 19,995 миллиарда рублей (32,25 рубля на одну обыкновенную акцию).