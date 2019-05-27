Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.40
$
64.60
72.10
72.29
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.52
72.16
Индексы и котировки Brent
70.08
–0.14 Золото
1285.10
+0.01 РТС
1288.12
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1190
–0.0031
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Экс-гендиректор Ozon станет главой «Утконоса» 

Rambler News Service + ещё 2 8 часов назад
Фото: ТАСС
Генеральным директором онлайн-гипермаркета «Утконос» станет Дэнни Перекальски, ранее возглавлявший Ozon, сообщила инвестиционная компания «Севергрупп» Алексея Мордашова.
«"Севергрупп"…частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявляет, что Максим Бахтин покидает пост генерального директора онлайн-гипермаркета "Утконос" в связи с переходом на другую работу в структуре группы. Планируется, что в середине июня, после прохождения необходимых формальных процедур, новым руководителем компании буден назначен Дэнни Перекальски», — говорится в сообщении.
Дэнни Перекальски в начале 2000-х управлял израильским филиалом Nielsen, затем возглавлял направление сервисов для розничных компаний подразделения Nielsen в Восточной Европе. В 2007-м начал работу в российском офисе Metro Cash & Carry в качестве директора по закупкам направления «food». Затем был директором по маркетингу в крупнейшей российской розничной сети «Дикси». С 2014 года работал в Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru, на протяжении последних трех лет занимал в ней должность гендиректора.
«В марте 2018 года был назначен управляющим директором по продуктам Альфа-Банка. консультантом более чем для 100 компаний, включая Walmart, Carrefour, Tesco, Nestle, Unilever и другие», — отмечается в сообщении.
«Утконос» — онлайн-гипермаркет, специализирующийся на доставке продуктов на дом. Согласно данным СПАРК, выручка онлайн-ритейлера за 2017 год составила около 8,3 млрд рублей. Бенефициаром компании «Новый Импульс-50», которая управляет «Утконосом», является Алексей Мордашов.
В апреле этого года стало известно, что инвестиционная компания «Севергрупп» заключила соглашение о покупке 41,9% акций ритейлера «Лента», принадлежащих TPG Group и Европейскому Банку Реконструкции и развития (ЕБРР). Сумма сделки составила около $729 млн 25 апреля ФАС одобрила сделку, а 22 мая «Севергрупп» сообщила, что увеличила долю в ритейлере до 70,95%.
Rambler News Service: последние новости
ОАК объяснил подачу иска к украинскому «Антонову» «Победа» показала наиболее высокие темпы роста пассажиропотока среди лоукостеров в Европе Титов предложил президенту дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия
Комментарии
Компании , Алексей Мордашов , Wal-Mart Stores , ФАС , "Лента" , Дикси , Европейский банк реконструкции и развития , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные СМИ оценили последствия войны США с Huawei
Россия передумала строить самолеты вместе с Украиной
Госдолг Украины вырос на миллиард долларов1
«Победа» стала первой в Европе
В столице ежедневно появляется более 100 новых бизнесменов4
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение