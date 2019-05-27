Экс-гендиректор Ozon станет главой «Утконоса»

Генеральным директором онлайн-гипермаркета «Утконос» станет Дэнни Перекальски, ранее возглавлявший Ozon, сообщила инвестиционная компания «Севергрупп» Алексея Мордашова

«"Севергрупп"…частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявляет, что Максим Бахтин покидает пост генерального директора онлайн-гипермаркета "Утконос" в связи с переходом на другую работу в структуре группы. Планируется, что в середине июня, после прохождения необходимых формальных процедур, новым руководителем компании буден назначен Дэнни Перекальски», — говорится в сообщении.

Дэнни Перекальски в начале 2000-х управлял израильским филиалом Nielsen, затем возглавлял направление сервисов для розничных компаний подразделения Nielsen в Восточной Европе. В 2007-м начал работу в российском офисе Metro Cash & Carry в качестве директора по закупкам направления «food». Затем был директором по маркетингу в крупнейшей российской розничной сети «Дикси» . С 2014 года работал в Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru, на протяжении последних трех лет занимал в ней должность гендиректора.

«В марте 2018 года был назначен управляющим директором по продуктам Альфа-Банка. консультантом более чем для 100 компаний, включая Walmart, Carrefour, Tesco, Nestle, Unilever и другие», — отмечается в сообщении.

«Утконос» — онлайн-гипермаркет, специализирующийся на доставке продуктов на дом. Согласно данным СПАРК, выручка онлайн-ритейлера за 2017 год составила около 8,3 млрд рублей. Бенефициаром компании «Новый Импульс-50», которая управляет «Утконосом», является Алексей Мордашов.