Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»

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Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть» 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия не должна платить "за косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.
Он также добавил, что "Транснефть" не выполнила свои обязательства по поставке качественной нефти.
Силуанов подчеркнул, что он против снижения дивидендов для компании.
Ранее сообщалось, что Белоруссия вытеснила "грязную" нефть обратно к России по "Дружбе".
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