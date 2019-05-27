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Экс-глава администрации Ельцина выдвинут в совет директоров МТС 

Rambler News Service + ещё 8 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС, заявила компания.
«Следующие кандидаты были выдвинуты к Годовому собранию акционеров, которое пройдёт 27 июня 2019 года: Алексей Корня, Алексей Катков, Антониу Антониос, Артём Засурский, Феликс Евтушенков, Регина фон Флемминг, Томас Холтроп, Валентин Юмашев, Всеволод Розанов», — говорится в заявлении.
В июне 2018 года Президент России Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. В 1997 — 1998 годах он был руководителем администрации первого президента России Бориса Ельцина.
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Компании , Всеволод Розанов , Феликс Евтушенков , Борис Ельцин , Алексей Катков , Валентин Юмашев , Владимир Путин , Алексей Корня , МТС
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