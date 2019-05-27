Бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС, заявила компания.
«Следующие кандидаты были выдвинуты к Годовому собранию акционеров, которое пройдёт 27 июня 2019 года: Алексей Корня, Алексей Катков, Антониу Антониос, Артём Засурский, Феликс Евтушенков, Регина фон Флемминг, Томас Холтроп, Валентин Юмашев, Всеволод Розанов», — говорится в заявлении.
В июне 2018 года Президент России Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. В 1997 — 1998 годах он был руководителем администрации первого президента России Бориса Ельцина.