Представители Дерипаски раскритиковали меморандум Минфина США с объяснением санкций

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США представило доказательный меморандум, составленный в поддержку включения Олега Дерипаски в санкционный список. Вкратце — это плохо исследованный доклад, пронизанный ложными утверждениями и фактическими неточностями», — следует из ответа, опубликованного на сайте бизнесмена.

Представители Дерипаски назвали возмутительным, что «бюрократы OFAC не обременяли себя поиском доказательств, потворствуя личной вендетте, которая разрушает жизнь человека, его бизнес и ставит под угрозу сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)».

«Это больше, чем профессиональная некомпетентность — похоже, что это не что иное, как грубый проступок на государственной службе, который поднимает существенные вопросы о честности и истинных намерениях расследований OFAC», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Дерипаска был включен в «черный список» Минфина США на основании двух утверждений. Во-первых, что он «действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации ». И, во-вторых, за свою «деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации». Представители бизнесмена подчеркнули, что оба утверждения ложны.

По их словам, первое утверждение основывается на статье десятилетней давности под названием «Связи Маккейна с Кремлем», опубликованной за пять недель до президентских выборов в США 2008 года. В ней со ссылкой на неназванный источник сообщается, что Дерипаска купил алюминиевый завод в Черногории в рамках российского заговора во главе с президентом Владимиром Путиным с тем, чтобы эффективно захватить контроль над экономикой Черногории после обретения страной независимости. Представители Дерипаски утверждают, что завод был куплен не по политическим, а по коммерческим причинам с целью превратить его в успешное предприятие, передает «Интерфакс».

Кроме того, офис бизнесмена заявляет, что цитата из интервью Дерипаски Financial Times о том, что он не отделяет себя от государства, не может рассматриваться в качестве доказательства сговора бизнесмена и правительства, так как вырвана из контекста.

«Господину Дерипаске задали вопрос, почему он решил остаться в России. Дело в том, что он просто не отрывается от своей родины и не может представить свое будущее где-либо еще. Он сказал, что хочет развивать свой бизнес в матушке России. … Вот что он говорил, но цитата была искажена и с тех пор стала жить своей собственной жизнью», — объясняют представители бизнесмена.

Второй аргумент Минфина о том, что Дерипаска работает в энергетическом секторе России, по словам представителей бизнесмена, демонстрирует, что сотрудники OFAC крайне плохо информированы о деталях бизнеса.

«EN+ — компания, которую основал господин Дерипаска, — это не энергетическая компания, (работающая в нефтегазовом секторе), а скорее электроэнергетический бизнес, где производство электроэнергии составляет менее 20-25%», — констатируют представители бизнесмена.

Они также подчеркивают, что Дерипаска как крупный международный бизнес-лидер был приглашен на известные мировые события, такие как ВЭФ и АТЭС , но это не говорит о его работе в энергетическом секторе.

В статье также отвергаются обвинения бизнесмена в предполагаемой причастности к организованным преступным сетям.

«В целом, отчет OFAC не представил никаких доказательств своих старых и ложных утверждений. Он дает искаженное толкование общедоступных материалов, публикуемых на корпоративных сайтах и в средствах массовой информации», — заключают представители Дерипаски.

В апреле Дерипаска заявил, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.