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Представители Дерипаски раскритиковали меморандум Минфина США с объяснением санкций 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители российского предпринимателя Олега Дерипаски назвали «доказательный меморандум» Минфина США с оправданием санкций против бизнесмена плохо проработанным, изобилующим ложными утверждениями отчетом.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США представило доказательный меморандум, составленный в поддержку включения Олега Дерипаски в санкционный список. Вкратце — это плохо исследованный доклад, пронизанный ложными утверждениями и фактическими неточностями», — следует из ответа, опубликованного на сайте бизнесмена.
Представители Дерипаски назвали возмутительным, что «бюрократы OFAC не обременяли себя поиском доказательств, потворствуя личной вендетте, которая разрушает жизнь человека, его бизнес и ставит под угрозу сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)».
«Это больше, чем профессиональная некомпетентность — похоже, что это не что иное, как грубый проступок на государственной службе, который поднимает существенные вопросы о честности и истинных намерениях расследований OFAC», — говорится в сообщении.
В документе отмечается, что Дерипаска был включен в «черный список» Минфина США на основании двух утверждений. Во-первых, что он «действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации». И, во-вторых, за свою «деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации». Представители бизнесмена подчеркнули, что оба утверждения ложны.
По их словам, первое утверждение основывается на статье десятилетней давности под названием «Связи Маккейна с Кремлем», опубликованной за пять недель до президентских выборов в США 2008 года. В ней со ссылкой на неназванный источник сообщается, что Дерипаска купил алюминиевый завод в Черногории в рамках российского заговора во главе с президентом Владимиром Путиным с тем, чтобы эффективно захватить контроль над экономикой Черногории после обретения страной независимости. Представители Дерипаски утверждают, что завод был куплен не по политическим, а по коммерческим причинам с целью превратить его в успешное предприятие, передает «Интерфакс».
Кроме того, офис бизнесмена заявляет, что цитата из интервью Дерипаски Financial Times о том, что он не отделяет себя от государства, не может рассматриваться в качестве доказательства сговора бизнесмена и правительства, так как вырвана из контекста.
«Господину Дерипаске задали вопрос, почему он решил остаться в России. Дело в том, что он просто не отрывается от своей родины и не может представить свое будущее где-либо еще. Он сказал, что хочет развивать свой бизнес в матушке России. … Вот что он говорил, но цитата была искажена и с тех пор стала жить своей собственной жизнью», — объясняют представители бизнесмена.
Второй аргумент Минфина о том, что Дерипаска работает в энергетическом секторе России, по словам представителей бизнесмена, демонстрирует, что сотрудники OFAC крайне плохо информированы о деталях бизнеса.
«EN+ — компания, которую основал господин Дерипаска, — это не энергетическая компания, (работающая в нефтегазовом секторе), а скорее электроэнергетический бизнес, где производство электроэнергии составляет менее 20-25%», — констатируют представители бизнесмена.
Они также подчеркивают, что Дерипаска как крупный международный бизнес-лидер был приглашен на известные мировые события, такие как ВЭФ и АТЭС, но это не говорит о его работе в энергетическом секторе.
В статье также отвергаются обвинения бизнесмена в предполагаемой причастности к организованным преступным сетям.
«В целом, отчет OFAC не представил никаких доказательств своих старых и ложных утверждений. Он дает искаженное толкование общедоступных материалов, публикуемых на корпоративных сайтах и в средствах массовой информации», — заключают представители Дерипаски.
В апреле Дерипаска заявил, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.
Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
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Компании , Олег Дерипаска , Владимир Путин , Казначейство США , АТЭС , En+ Group , Правительство РФ , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Минфин , Русал , Financial Times , Интерфакс
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