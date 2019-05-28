Новый план IKEA: россияне начнут брать мебель в аренду

Компания IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает IKEA) Патрик Энтони рассказал агентству, что сервис аренды станет одним из направлений компании в рамках стратегии по повторному использованию и переработке мебели.

Энтони отметил, что конкретного плана для России у компании пока нет, но над ним будут работать. Аренда мебели будет внедрена во всех странах, где есть IKEA, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что IKEA протестирует сдачу мебели в аренду в Швейцарии, Швеции, Нидерландах и Польше. Взять в аренду, в частности, можно будет офисную мебель: в компании считают, что для бизнеса брать стулья и столы в аренду будет гораздо выгоднее, чем покупать их.

Во временное пользование также будут сдаваться кухни, причем даже по отдельным деталям. Так, арендовать можно будет дверцы от кухонных шкафов. СМИ писали, что к 2020 году сервис аренды заработает в 30 странах.

Уже сейчас участники клуба лояльности IKEA могут продавать друг другу ненужную мебель и товары для дома. В перспективе компания хочет предоставить им физическую платформу для хранения, куда люди будут приносить мебель, а компания — выставлять ее на продажу.

Также компания планирует принимать товары на переработку. В июне 2018-го она запустила пункты по приему на переработку текстиля (штор, покрывал и постельного белья).