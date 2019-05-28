Страшно летать: SSJ-100 проверят с нуля

Авиакомпании просят Минтранс проверить SSJ-100. В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37. Проблемы с самолетом, на который потратили сотни миллиардов долларов, возникали и ранее. История Sukhoi SuperJet указывает на трудности России в создании конкурентоспособной продукции, отмечалось в недавней статье в FT.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.

Письмо отправлено в адрес министра транспорта Евгения Дитриха и датировано 24 мая, сообщает газета «Коммерсант».

В частности, у АЭВТ есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности.

«Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту ВС», — говорится в сообщении.

В письме речь идет о проверке прочностных характеристик конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно влиять на целостность топливных систем.

По мнению АЭВТ, стоит изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

«АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево, — говорится в письме. — Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании—члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B».

Самолеты SSJ 100 есть в парке авиакомпаний «Ямал» (15 машин) и «Якутия» (четыре судна), входящих в АЭВТ.

В АЭВТ не смогли предоставить «Газете.Ru» оперативный комментарий.

Между тем в Минтрансе заявили о том, что не получали обращение.

Самолет SSJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью от 98 до 103 кресел. Он был создан в середине 2000-х гг. и стал первым пассажирским лайнером, разработанный в новейшей истории России. По официальным данным, его разработка обошлась «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС, входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» , ОАК) в $2 млрд В два с половиной раза больше средств было вложено в производство лайнеров.

В мае в России произошла первая в истории эксплуатации самолета SSJ-100 авария с человеческими жертвами. Рейс SU-1492, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, был вынужден после взлета вернуться в Шереметьево, где после «жесткой» посадки загорелся. Следственный комитет сообщил, что из 78 человек на борту выжили 37. В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) рассказали, что самолет выгорел полностью.

В рамках уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшей катастрофы.

Так, в заявлении аэропорта Шереметьево после авиакатастрофы отмечалось, что «после взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета». В экстренных службах сообщали, что основная версия случившегося — удар молнии, после которого отказала автоматика. Метеоусловия в момент ЧП действительно были неблагоприятными, однако последний раз молния становилась причиной аварии самолета несколько десятков лет назад. Для современных лайнеров молнии по идее не должны быть проблемой.

Проблемы с эксплуатацией самолета Sukhoi SuperJet 100 были и ранее.

Так, в прошлом году «Би-би-си» со ссылкой на внутреннюю документацию одного из перевозчиков сообщала, что эксплуатант считает SSJ-100 наименее безопасными лайнерами в своем флоте.

В ноябре 2018 года авиакомпания Brussels Airlines отказалась от самолетов Sukhoi Superjet 100 по причине частых отказов и отсутствия перевода ряда руководств по эксплуатации с русского языка. В феврале единственный европейский эксплуатант SSJ-100 ирландская CityJet прекратил лизинг российских самолетов. Причина — частые поломки лайнеров.

Также покупатели лайнера жаловались на постпродажное обслуживание самолета. В частности, у производителей были проблемы с серийным производством деталей и поставкой комплектующих даже внутри страны.

В последнее время рейсы Sukhoi SuperJet 100 отменяются по всей стране.

Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100, отмечалось в недавней статье в Financial Times.

По мнению издания, заявленный изначально как экспортно ориентированный, продукт, по факту, не смог найти серьезных покупателей, кроме «Аэрофлота» , который скорее был вынужден, чем захотел приобрести новый «флагман» российской авиации.