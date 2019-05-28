Правительство запретило госучреждениям закупать импортные вина

Государственным и муниципальным учреждениям запретили закупать вина иностранного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

В сопроводительной записке к документу отмечается, что запрет введён «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия». Ограничение касается только госзакупок, оно не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общественного питания.

В итоге в двух из трёх пар российского и импортного вина участники дегустации отдали предпочтение напиткам отечественного производства.