Государственным и муниципальным учреждениям запретили закупать вина иностранного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В сопроводительной записке к документу отмечается, что запрет введён «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия». Ограничение касается только госзакупок, оно не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общественного питания.
Как ранее писал News.ru, музыканты Дмитрий Маликов и Игорь Бутман, а также блогер Алексей Зимин по приглашению Роскачества участвовали в слепой дегустации вин. В рамках эксперимента они сравнивали напитки российского и импортного производства.
В итоге в двух из трёх пар российского и импортного вина участники дегустации отдали предпочтение напиткам отечественного производства.